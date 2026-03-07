일본 투자 규모 1000억달러 이상 전망 1·2차 합치면 5500억달러의 약 4분의 1

[헤럴드경제=홍태화 기자] 일본이 지난해 미국과의 관세 협상에서 합의한 5500억 달러 규모 대미 투자 계획의 2차 프로젝트로 원전 건설, 구리 정련, 액정·디스플레이 제조 등 세 가지 사업이 유력하게 검토되고 있다고 요미우리신문이 7일 보도했다.

복수의 정부 관계자에 따르면 이들 세 사업의 투자·융자 규모는 1000억 달러를 넘어설 전망이다. 이 가운데 투·융자 금액이 가장 큰 사업은 원전 건설로, 미국 웨스팅하우스의 원자로 10기를 건설하는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려졌다. 일본 기업들도 장비 공급 등 다양한 방식으로 해당 사업에 참여할 것으로 전망된다.

액정·디스플레이 사업은 수조 엔 규모, 구리 정련 사업은 수천억 엔 규모로 예상되며, 두 사업 모두 미국 기업이 주도하는 형태가 될 것으로 전해졌다.

신문은 “이달 19일 예정된 미·일 정상회담에 맞춰 공식 발표가 추진되고 있다”며 “다만 투자 금액이나 사업 내용 등은 양국 간 추가 협의를 통해 변동될 가능성이 있다”고 전했다.

양국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담을 오는 19일 개최하는 방안을 논의 중이다.

앞서 지난 2월 발표된 일본의 대미 투자 1차 프로젝트는 가스 화력발전, 원유 수출 인프라 정비, 인공 다이아몬드 제조 등 세 가지 사업으로, 예상 규모는 360억 달러였다.

이에 따라 1·2차 프로젝트가 계획대로 추진될 경우, 미일 양국이 합의한 일본의 대미 투자 5,500억 달러 가운데 약 4분의 1 수준이 이행되는 셈이 된다.

한편 미국을 방문 중인 아카자와 료세이 일본 경제산업상은 6일(현지시간) 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무장관을 만나 대미 투자 2차 프로젝트와 미국의 관세 정책 등을 논의했다.

NHK와 교도통신에 따르면 아카자와 경제산업상은 회담 후 취재진과 만나 대미 투자 2차 프로젝트와 관련해 “계속 긴밀히 협력해 나가기로 확인했다”고 밝혔다.

또 그는 미국 정부가 대법원 판결로 ‘상호관세’가 무효화된 이후 새롭게 도입한 글로벌 관세 10% 적용으로 일본 제품이 이전 상호관세 체제보다 불리해지지 않도록 해 달라고 요청했다고 설명했다.

아울러 미국이 글로벌 관세를 10%에서 15%로 인상하는 방안을 검토 중인 것과 관련해 일본을 인상 대상에서 제외해 달라고 요청했다고 전했다.

다만 러트닉 장관의 반응에 대해서는 “외교적으로 오간 대화”라며 구체적인 내용은 공개하지 않았다.