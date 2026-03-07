신융거래융자잔고, 사흘간 매일 최고 경신 중동사태 속에서도 5일 33.7조원까지 불어

[헤럴드경제=홍태화 기자] 중동 사태로 국내 증시가 폭락과 급등을 연달아 연출하는 상황 속에서도 ‘빚투(빚을 낸 투자)’ 자금은 사상 최대로 불어나고 있는 것으로 나타났다.

7일 금융투자협회에 따르면 신용거래융자 잔고는 미국과 이란 전쟁이 증시를 처음 덮쳤던 지난 3일부터 변동성 장세가 지속됐던 사흘간 매일 같이 최고치를 경신했다. 신용융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 돈을 빌린 뒤 갚지 않은 금액을 말한다.

3일 약 32조8000억원, 코스피 역대 최대 낙폭을 기록했던 ‘공포의 수요일’에는 약 33조2000억원, 다시 코스피가 사상 최대폭으로 오른 5일엔 약 33조7000억원으로 불어났다.

코스피가 ‘육천피’(6000) 고지를 돌파한 기쁨도 잠시, 이란발 쇼크가 연휴가 끝나자마자 고스란히 시장을 공포로 물들였지만 일부 과감한 투자자들이 전례 없는 급락을 저가 매수 기회로 활용한 것으로 보인다.

일간 낙폭이 과도한 데다가 펀더멘털과 증시 모멘텀이 근본적으로 훼손되지 않았다는 판단 아래 수익을 극대화하려는 의도로 풀이됐다.

지수는 지난 3일 452.22포인트(7.24%) 밀린 후 4일에는 698.37포인트(12.06%) 빠지며 단숨에 5000선까지 후퇴했다가 5일 급격한 반등에 힘입어 5580선을 회복했다.

개인들은 증시가 무섭게 추락했던 3∼4일 지수 상승 시 곱절로 이익을 얻는 레버리지형 상장지수펀드(ETF)도 집중적으로 사들였다.

일간 코스피 낙폭이 역대 최대였던 지난 4일 개인 투자자들이 순매수한 ETF 상위 10개 종목 중 7개가 레버리지형이었다.

공포가 증시를 뒤덮인 와중에도 ‘빚투’가 한층 활성화되자 일부 증권사에서는 신용거래융자 신규 거래를 일시 중단하기도 했다.

한국투자증권은 4일 오전 8시부터 신용거래융자 신규 매수 및 신규거래대주 신규 매도를 일시 중단했고 NH투자증권도 5일부터 신용거래융자 신규 매수를 일시 중단했다.

빚투 수요가 급격히 증가하면서 신용공여 한도가 소진됐기 때문이다. 자본시장법에 따르면 종합금융투자사업자는 신용공여 시 그 합계액이 자기자본의 100%를 초과해서는 안 된다.

신용융자는 대출을 지렛대(레버리지) 삼아 고수익을 꾀할 수 있지만, 주식이 대출 담보로 잡히기 때문에 주가 하락 시에는 담보 가치 부족으로 보유 증권이 강제로 처분(반대매매)돼 큰 손해를 볼 수 있다.