2회에만 10점…13-0으로 7회 종료 명불허전 오타니 3안타 5타점 맹타

[헤럴드경제=조용직 기자] 오타니 쇼헤이를 앞세운 WBC 일본 야구대표팀이 첫 경기 대만전에서 압승하면서 디펜딩챔피언의 면모를 뽐냈다.

일본은 6일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 조별리그 대만과의 경기에서 13-0으로 7회 콜드게임 승리를 거뒀다.

이번 대회는 5회까지 15점, 7회까지 10점 차로 벌어진 채 이닝이 끝나면 콜드게임이 선언된다.

지난 2023 WBC 우승팀인 디펜딩챔프 일본은 이번 대회 첫 경기부터 막강한 화력을 자랑했다. 2회 대만 선발 정하오준의 제구가 흔들린 가운데 0-0으로 맞선 가운데 오타니에게 1사 만루 기회가 돌아갔다. 오타니는 정하오준의 바깥쪽 커브를 그대로 잡아당겨 오른쪽 담장을 넘겼다.

이어 요시다 마사타카의 1타점 2루타, 마키 슈고의 1타점 적시타, 겐다 소스케의 2타점 적시타, 와카쓰키 겐야의 1타점 적시타가 줄줄이 나왔다. 타선 일순해 2회에만 두 번째 타석을 맞이한 오타니는 깔끔한 1타점 적시타로 10-0을 만들었다. 2회에만 15명이 타석에 섰다.

일본은 3회에는 오카모토 가즈마의 1타점 적시타와 겐다의 2타점 적시타가 또 나와 13-0까지 점수가 벌어졌다.

오타니는 이날 4타수 3안타 5타점 1득점으로 맹활약했다. WBC 최초의 사이클링 히트(한 경기 단타부터 홈런까지 모두 기록)에 3루타만 남겨뒀던 오타니는 4회 4번째 타석에서 잘 맞은 타구가 1루수에 직선타로 걸리면서 아쉬움을 남겼다.

일본 선발 야마모토 요시노부는 2⅔이닝 동안 안타는 하나도 안 내줬으나 제구가 흔들려 볼넷 3개를 내줬다. 그 가운데서도 삼진 2개를 솎아내며 무실점으로 대만 타선을 봉쇄했다.

53개를 던진 야마모토는 조별리그에 더는 등판할 수 없고, 일본이 8강에 진출하면 그 경기에 선발로 나설 전망이다.

앞서 5일 호주전에서 0-3으로 덜미가 잡혔던 대만은 일본에도 참패를 당했다. 대만은 7일 정오 체코와 이번 대회 3번째 경기를 벌인다.