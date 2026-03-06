[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존커머스가 운영하는 골프 전문 리테일 플랫폼 골프존마켓이 6일 골프존마켓 분당센터에서 ‘팀 골프존마켓 X 에델(Team Golfzon Market X Edel)’ 앰배서더 발대식을 진행했다.

에델 골프는 1996년 투어프로 출신의 골프 교습가인 데이비드 에델이 직접 모든 퍼터의 설계, 디자인하여 설립한 브랜드로, 높은 조정 자유도와 정밀한 커스터마이징을 제공하는 프리미엄 커스텀 클럽 브랜드다. 현재 국내에서는 골프존마켓을 통해 판매되고 있으며, ‘팀 골프존마켓 X 에델’을 중심으로 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정이다.

‘팀 골프존마켓 X 에델’ 앰배서더는 에델 골프의 혁신적인 기술력을 입증하고 브랜드 가치를 전파하기 위해 구성됐다. 이번 2기 앰배서더에는 현역 프로 골퍼와 영향력 있는 골프 인플루언서 등 총 19명이 최종 발탁됐다.

이들은 향후 1년간 온·오프라인을 아우르는 공식 활동을 통해 에델 골프의 정교한 피팅 기술과 제품 성능을 직접 체감하고, 실사용 후기를 SNS 등 다양한 채널에 공유할 예정이다. 또한, 신제품 출시 기념 시타 행사에 참석하는 등 소비자와 브랜드를 잇는 가교 역할을 맡을 계획이다.

특히 이번 발대식에는 에델 골프의 대표인 알렉스 바드(Alex Bard)와 엔지니어 게빈 존스(Gavin Jones)가 직접 참석해 자리를 빛냈다. 그들은 앰배서더들을 대상으로 에델 골프만의 설계 철학과 피팅 시스템을 직접 전수하며 브랜드에 대한 깊이 있는 이해를 도왔다.

에델 골프의 알렉스 바드 대표는 “팀 골프존마켓 X 에델의 활동에 매우 높은 기대를 가지고 있다”며“에델의 기술 중심 혁신과 골프존커머스의 운영 역량이 결합되어, 장기적이고 지속 가능한 성장을 이끌어 갈 수 있기를 기대한다”고 전했다.