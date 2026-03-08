드라마 ‘건물주’서 ‘영끌 건물주’ 기수종 役 “때론 선하기도, 악하기도 한 평범한 인간” “꼬리에 꼬리를 무는 이야기가 관전 포인트”

[헤럴드경제=손미정 기자] “감독님, 배우들과 많은 대화를 나누며 드라마에 더욱 확신을 느꼈죠.”

배우 하정우가 19년 만에 안방 극장에 복귀한다. 오는 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’을 통해서다.

‘대한민국에서 건물주 되는 법’(이하 건물주)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다.

하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경까지 화려한 캐스팅 라인업으로 화제를 모은 이 드라마에서 하정우는 ‘영끌(영혼까지 끌어모아 대출)’ 건물주 기수종 역을 맡았다. 건물과 가족을 지키기 위해 수종이 벌이는 눈물겨운 사투와, 충무로 대표 배우가 안방극장에서 펼치는 다채로운 연기가 이 드라마의 관전 포인트다.

하정우는 오랜만의 TV드라마 주연작으로 ‘건물주’를 선택한 이유에 대해 “수종은 인간의 본성을 보여주는 캐릭터라고 생각했다. 때로는 선하기도, 때로는 악하기도 한 그런 평범한 인간이다”라며 “이러한 수종이 삶의 희망인 건물을 빼앗길 위기에 처하자 절박해진다. 더 악한 사람들 사이에서 ‘살아남자, 버티자’를 보여주면서, 인간의 다채로운 면모를 드러낸다”고 설명했다.

그러면서 “수종이 벌인 가짜 납치극이 예상치 못하게 흘러가고, 수렁에 빠지면서 점점 흑화하는 모습을 보여준다. 그 흑화의 과정과 감정을 설득력 있게 그려내는 것에 중점을 뒀다”고 덧붙였다.

또한 하정우는 ‘건물주’ 출연을 결정하며 작품의 힘뿐만 아니라 현장에서 함께할 사람들에 대한 믿음이 컸다고 밝혔다. 특히 그는 “스토리의 힘도 당연히 컸지만 임필성 감독님에 대한 신뢰도가 컸다”고 밝혔다.

마지막으로 하정우는 ‘건물주’ 관전포인트를 ‘꼬꼬무’라고 표현했다. “꼬리의 꼬리를 물며 벌어지는 이야기와 그에 따라 변화하는 인물들의 감정선이 관전 포인트”라는 것이 그의 설명이다.

하정우의 19년 만의 안방극장 복귀작 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’은 오는 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송된다.