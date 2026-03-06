[헤럴드경제=정목희 기자] 중국의 한 신혼부부가 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 전역의 영공이 폐쇄되면서 신혼여행 도중 떨어지는 일이 벌어졌다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 6일(현지시간) 이번 공습 여파로 중동 지역 항공편이 대거 취소되면서 100만명 이상의 승객이 영향을 받았다고 보도했다.

중국 저장성 출신인 이 부부는 지난달 19일 중동의 일몰 풍경을 즐기기 위해 여행을 떠났으며, 카타르 도하가 마지막 일정이었다.

남편이 호주 멜버른에서 근무하고 있어 부부는 도하에서 시드니로 가는 항공편을 비즈니스석으로 변경했다. 그러나 항공사 규정 때문에 같은 날 항공권을 구하지 못했다.

아내는 지난달 28일 오전 9시 항공편을 예약했고, 남편은 다음 날 같은 시간 항공편을 예약했다.

하지만 바로 그날 미국과 이스라엘이 이란을 공격하면서 상황이 급변했다.

공습 이후 두바이와 아부다비, 도하 등 중동의 주요 항공 허브 공항이 잇따라 폐쇄됐다.

항공 데이터 분석업체 시리움에 따르면 이 여파로 중동 지역에서 1만1000편 이상의 항공편이 취소됐고, 100만명 이상의 승객이 영향을 받았다.

아내는 가까스로 도하를 빠져나가는 데 성공했지만 남편 위씨는 현지에 발이 묶였다.

위씨는 항공편을 앞당기려면 3만5000위안(약 746만원)을 추가로 내야 했고 다른 항공사로 변경하는 것도 쉽지 않아 결국 오는 13일 항공편으로 무료 변경하기로 했다.

현재 그는 도하 시내 호텔에 머물고 있다. 위씨는 호텔에서 공중에서 폭발하는 미사일 여러 발을 직접 목격했다고 전했다.

다만 호텔 조식은 정상적으로 제공되고 배달 음식도 주문할 수 있어 생활에는 큰 불편이 없다고 말했다.

이 소식이 전해지자 중국 온라인에서는 다양한 반응이 나왔다. 일부 누리꾼들은 “신혼여행을 가면서 서로 다른 날짜의 항공편을 예약한 부부는 처음 본다”, “이렇게 긴박한 상황에서도 돈을 아끼려다 이런 일을 겪었다”는 등의 반응을 보였다.