[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]최근 ‘고령 다산 은행나무숲’이 경북 관광지로 인기가 급상승하고 있는 것으로 나타났다.

6일 경북관광문화관광공사의 통계 분석에 따르면 고령 다산 은행나무숲이 2025년 4분기에 최초로 경북 관광지를 대상으로 한 여행지 검색 순위 TOP30에 진입하며 경북 관광의 새로운 이정표를 세웠다.

특히 가을 나들이 시즌을 맞아 ‘고령 다산 은행나무숲’이 각광받고 있으며, 최근 조성된 ‘코스모스 화원’이 SNS 중심으로 높은 관심을 얻었다.

그리고 ‘2025년 고령 다산 은행나무숲 가을나들이 행사’의 성공적인 개최는 고령군의 관광 경쟁력을 한층 강화하는 데 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

이는 ‘자연환경’이 지역의 고유한 특색을 반영하면서 대중들의 감성을 자극한 콘텐츠의 성공 사례로 분석된다.

고령 다산 은행나무숲은 지난해 조성돼 그동안 지역주민들에게는 자랑의 소재였지만 올해는 경북 관광객들에게도 ‘가을의 명소’로서 인정받으며 급성장했다는 점에서 그 의미가 크다.

특히 9월 중순부터 10월 초까지 펼쳐진 ‘코스모스 화원’ 조성은 단순한 조경 단지를 넘어 관광객들에게 아름다운 자연을 만끽하고 특별한 추억을 선사하는 공간으로 거듭났다.

SNS에 올린 사진과 함께 ‘고령 다산 은행나무숲’을 찾은 관광객들의 뜨거운 호응은 경북 관광의 새로운 미래를 여는 핵심적인 공간으로 자리매김했다는 걸 보여준다.

고령군은 이번 ‘고령 다산 은행나무숲 가을나들이 행사’의 성공적인 개최를 발판 삼아 다가올 봄·가을에는 ‘양귀비 화원’과 ‘코스모스 화원’ 등 다양한 시설을 조성해 계절별 관광 상품을 개발해 ‘고령 다산 은행나무숲’을 대한민국 대표 관광 명소로 육성해 나갈 계획이다.

또 고령군의 자연과 문화를 담은 다채로운 콘텐츠를 개발해‘2026년 고령 다산 은행나무숲 가을나들이 행사’에서 관광객들에게 더욱 풍성하고 다양한 경험을 제공하고 지역 경제 활성화에도 크게 이바지할 것으로 기대된다.

고령군 관계자는 “고령 다산 은행나무숲이 경북 관광의 새로운 중심지로 자리매김하고 고령군이 대한민국 관광의 새로운 모델을 제시하는 ‘관광의 도시’로 발돋움할 수 있도록 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.