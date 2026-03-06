최은정 박사, 유튜브채널서 위험성 경고 세정제·보존제·향료 잔여물 식탁에 남아 내분비계 장애 물질, 식사 시 혼입 가능성 물티슈 대신 키친타올에 물 묻혀 써라 조언

[헤럴드경제=한지숙 기자] 물티슈로 식탁 표면을 닦는 습관이 계속되면 세정제 등 유해물질에 장기 노출돼 건강을 해칠 수 있다는 전문가 경고가 나왔다.

최은정 이화여대 과학교육학 박사는 최근 유튜브 채널 ‘교육하는 의사! 이동환 TV’에서 편의성을 이유로 행주 대신 물티슈를 이용해 식탁을 닦을 경우의 위험성에 대해 경고했다.

최 박사는 “물티슈에는 세정력을 위해 세제의 주요 성분인 계면활성제와 알코올이 들어가고, 일부 물티슈에는 향을 내기 위해 인공 향료도 첨가된다”면서 “이는 환경호르몬에 해당돼 내분비계 장애를 일으키는 물질로 작용할 위험이 있다”고 했다.

이어 “물티슈로 식탁을 닦고 나면 세정제와 보존제, 향료 등의 잔여물이 남아 미량이긴 하지만 식사하면서 혼입될 가능성이 있다”며 “숟가락, 젓가락 등의 식기를 식탁에 바로 접촉을 하게 되는 건데 수년간 반복되면 위험성이 올라간다”고 지적했다.

그는 “미세먼지, 술 등 우리 주변에는 이미 많은 독성 물질들이 있기 때문에 중복될 수 있어 주의가 필요하다”고도 말했다.

물티슈는 널리 알려진 대로 종이가 아니다. 나무에서 추출한 식물성 섬유가 아닌 폴리에스테르 같은 합성 섬유가 주 재료다. 또한 제품 특성상 젖은 상태로 장기간 보관돼야 하므로 세균이나 곰팡이 증식을 막기 위한 보존제가 들어간다. 식품에도 사용되는 방부제인 소듐벤조에이트가 대표적이다. 여기에 에탄올 같은 알코올 성분이나 인공 향료 등 다른 화학 성분이 들어간 제품의 경우 사용 후 표면에 해당 물질이 남을 가능성이 있다.

최 박사는 “여러 가지 화학 물질에 동시에 노출되다 보면 내분비계 장애 물질로 작용할 수 있다”며 “독성 물질이 들어가더라도 다 기준치 이하라 안전한 편이지만, 사용 방법이나 횟수 등을 주의하면 좋다”고 했다.

최 박사는 물티슈 대신 키친타월에 물을 묻혀 사용하라고 조언했다.

그는 “키친타월은 마른 상태로 보관하기 때문에 보존제가 들어가지 않고, 천연 펄프가 주성분이라 안전하다”며 “시중에 파는 키친타월에 형광증백제가 있다는 우려도 있는데 제가 직접 실험해 본 결과 국산 키친타월들은 관리가 잘되고 있는 사실이 확인됐다”고 했다.