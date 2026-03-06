지속가능경영보고서 최고 수준 평가 국제 공시기준 반영 등 정합성 확보

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 지난해 6월 발간한 지속가능경영보고서가 ‘2024/25 LACP 비전 어워드’ 뱅킹 부문에서 대상(플래티넘)을 수상했다고 6일 밝혔다

LACP 비전 어워드는 글로벌 마케팅 조사기관인 미국커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 시상식으로 전 세계 1000여개 기업과 정부기관 등이 발간한 지속가능경영보고서 등을 평가한다.

우리금융은 ▷보고서 서술 ▷재무 정보 ▷메시지 명확성 등 총 8개 평가항목 중 7개 항목에서 만점을 획득하며 100점 만점에 99점을 기록해 뱅킹 부문 최고 수준의 평가를 받았다.

이번 보고서는 투자자와 이해관계자의 정보 요구에 부응해 국제지속가능성기준위원회(ISSB) 공시기준을 반영했다. 특히 ▷기후변화 리스크관리 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 성과 정량화 ▷내부통제 혁신 등을 구체화해 공시의 투명성과 신뢰도를 높였다.

임종룡 우리금융 회장은 “ESG 성과 확산 노력이 인정받아 뜻깊다”며 “정부, 국제 공시 기준에 적극 대응하고 지속가능경영보고서를 통해 체계적이고 고도화된 공시체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.