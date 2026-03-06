[헤럴드경제=이상섭 기자] 글로벌 에너지 기반 의료기기(EBD) 전문 기업 ㈜비올메디컬이 지난 5일 서울시 강남구 파크 하얏트 서울에서 고강도 집속 초음파(HIFU) 장비 듀오타이트(DUOTITE) 프리뷰 미팅을 진행했다.
듀오타이트는 고강도 집속 초음파(HIFU)를 통해 피부 깊숙한 곳에 있는 근막층(SMAS층)과 피부 조직을 이루는 진피층에 열에너지를 전달하도록 설계된 리프팅 의료기기다.
李대통령 충북 타운홀미팅 예고…“韓 미래 먹거리 책임질 핵심 거점”
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 11번째 타운홀미팅으로 충북도민과 만날 예정이다. 이 대통령은 6일 엑스(X·구 트위터)에 올린 글에서 “국민과 함께 지역의 미래를 그려가는 타운홀 미팅,그 열한 번째 만남은 대한민국의 중심, 충청북도”라고 밝혔다. 이 대통령은 “충북은 전국에서 유일하게 바다가 없는 내륙도지만, 지리적 특성을 장점으로 살려 사통팔
단독 [단독] 112조 입고된 ‘유령주식’ 매도로 급락…삼성증권 투자자 피해액 절반 책임 [세상&]
[헤럴드경제=안세연 기자] ‘삼성증권 유령주식 사태’로 피해를 본 투자자들에게 1심에 이어 2심에서도 삼성증권이 손해액의 절반을 배상해야 한다고 판단했다. 법원이 2021년 10월 항소심 사건을 접수한 후 4년 4개월 만에 나온 2심 판단이다. 4일 법조계에 따르면 지난달 10일 서울중앙지법 2-3민사부(부장 예지희)는 투자자 A씨가 삼성증권을 상대로 낸 손해배상 청구 항소심에서 원고 일부 승소 판결한 1심을 유지하고 삼성증권의 항소를 기각했다. 이 사건은 2018년 4월로 거슬러 올라간다. 삼성증권 직원들의 실수로 우리사주 배당을 1주당 1000원이 아닌 1000주로 잘못 입력하는 사건이 벌어졌다. 당시 직원들에게 배당된 주식은 28억1295만주로 무려 112조원에 달했다. 이는 삼성증권 정관상 주식 발행 한도를 수십 배 뛰어넘어 ‘유령 주식’으로 불렸다. 다행히 일반 투자자들의 보유 주식엔 배당과 관련한 전산 문제가 없었다. 삼성증권은 잘못 입고된 주식을 즉시 정상화하는 등 수습
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
