비올메디컬 전략마케팅본부 나현철 상무가 듀오타이트 프리뷰 미팅에서 초음파 리프팅 장비 듀오타이트를 설명하고 있다. [사진=비올메디컬 제공]
비올메디컬 전략마케팅본부 나현철 상무가 듀오타이트 프리뷰 미팅에서 초음파 리프팅 장비 듀오타이트를 설명하고 있다. [사진=비올메디컬 제공]

[헤럴드경제=이상섭 기자] 글로벌 에너지 기반 의료기기(EBD) 전문 기업 ㈜비올메디컬이 지난 5일 서울시 강남구 파크 하얏트 서울에서 고강도 집속 초음파(HIFU) 장비 듀오타이트(DUOTITE) 프리뷰 미팅을 진행했다.

서울시 강남구 파크 하얏트 서울에서 열린 듀오타이트 프리뷰 미팅에서 비올메디컬 관계자가 국내 의료진에게 듀오타이트에 대해 소개하고 있다. [사진=비올메디컬 제공]
서울시 강남구 파크 하얏트 서울에서 열린 듀오타이트 프리뷰 미팅에서 비올메디컬 관계자가 국내 의료진에게 듀오타이트에 대해 소개하고 있다. [사진=비올메디컬 제공]

듀오타이트는 고강도 집속 초음파(HIFU)를 통해 피부 깊숙한 곳에 있는 근막층(SMAS층)과 피부 조직을 이루는 진피층에 열에너지를 전달하도록 설계된 리프팅 의료기기다.


babtong@heraldcorp.com