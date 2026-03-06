단독 [단독] 112조 입고된 ‘유령주식’ 매도로 급락…삼성증권 투자자 피해액 절반 책임 [세상&]

[헤럴드경제=안세연 기자] ‘삼성증권 유령주식 사태’로 피해를 본 투자자들에게 1심에 이어 2심에서도 삼성증권이 손해액의 절반을 배상해야 한다고 판단했다. 법원이 2021년 10월 항소심 사건을 접수한 후 4년 4개월 만에 나온 2심 판단이다. 4일 법조계에 따르면 지난달 10일 서울중앙지법 2-3민사부(부장 예지희)는 투자자 A씨가 삼성증권을 상대로 낸 손해배상 청구 항소심에서 원고 일부 승소 판결한 1심을 유지하고 삼성증권의 항소를 기각했다. 이 사건은 2018년 4월로 거슬러 올라간다. 삼성증권 직원들의 실수로 우리사주 배당을 1주당 1000원이 아닌 1000주로 잘못 입력하는 사건이 벌어졌다. 당시 직원들에게 배당된 주식은 28억1295만주로 무려 112조원에 달했다. 이는 삼성증권 정관상 주식 발행 한도를 수십 배 뛰어넘어 ‘유령 주식’으로 불렸다. 다행히 일반 투자자들의 보유 주식엔 배당과 관련한 전산 문제가 없었다. 삼성증권은 잘못 입고된 주식을 즉시 정상화하는 등 수습