2021년 항공업계 최초 선수단 창단 탁구·보치아·태권도 이어 수영까지 종목 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 지난 5일 서울 등촌동 본사에서 장애인 스포츠 선수 10명의 입단식을 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 입단식은 수영 종목 선수 10명이 참여한 가운데 진에어 주요 임원진을 비롯해 한국장애인고용공단, 대한장애인수영연맹 관계자와 선수 가족들이 참석해 의미를 더했다.

40여 분간 진행된 이번 행사는 선수 소개, 유니폼 수여, 기념 촬영 순으로 진행됐다. 진에어는 선수들에게 전용 유니폼과 꽃다발을 전달하며 소속감을 고취하고 환영의 뜻을 전했으며 마지막 단체 촬영은 선수단과 관계자들이 한 팀으로서의 결속을 다지는 자리로 마무리됐다.

이날 입단식에 참석한 홍진욱 선수는 “진에어 유니폼을 받으니, 진에어의 일원이 되었다는 것이 비로소 실감 난다”라며 “좋은 환경에서 훈련할 기회를 얻게 된 만큼 더욱 책임감을 갖고 노력해 좋은 성적으로 보답하겠다”라고 포부를 밝혔다.

진에어 관계자는 “새로운 가족이 된 10명의 수영 선수가 안정된 환경에서 훈련에 전념하고 각자의 역량을 마음껏 발휘하길 바란다”라며 “앞으로도 선수들이 스포츠를 통해 꿈을 실현할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.

한편, 진에어는 2021년 11월 항공업계 최초로 장애인 선수단을 창단한 이후 탁구, 보치아, 태권도 등 다양한 종목으로 영역을 확대하며 선수단 규모를 지속적으로 늘려왔다.

선수단은 아시아태평양농아인게임, 전국장애인탁구종합선수권대회, 서울시장애인보치아대회 등 국내외 주요 대회에서 입상하며 꾸준한 활약을 이어가고 있다. 이번 채용 역시 장애인 고용 확대와 스포츠 발전을 동시에 추구하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 일환이라는 게 회사 측의 설명이다.