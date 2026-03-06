예비·신혼부부 대상 침대 10종 할인…상품권·침구세트 증정 포토 후기 이벤트 참여 시 네이버페이 금액권 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대는 예비부부와 신혼부부를 위한 봄맞이 온라인 웨딩 기획전을 3월 31일까지 에이스침대몰에서 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 기획전은 결혼과 이사 등 새로운 출발을 준비하는 예비부부와 신혼부부가 보다 합리적인 조건으로 프리미엄 수면 환경을 마련할 수 있도록 기획됐다. 인기 제품부터 신제품까지 다양한 침대 라인업을 할인 혜택과 함께 선보인다.

행사에서는 1인용과 2인용 베스트셀러 침대 10종이 마련됐다.

1인용 침대는 템바보드 디자인과 모듈형 프레임을 적용한 ‘노벨라’, 차분한 분위기를 강조한 ‘라노떼’, 브리티시 레트로 감성의 ‘올리보’ 등이 포함됐다. 여기에 ‘BMA1086’, ‘BMA1169’ 등 인기 제품도 함께 구성됐다.

2인용 침대는 세미 클래식 디자인의 ‘플로라’, 신혼 침대 대표 모델로 꼽히는 ‘루체-III’, 호텔 스위트룸 감성을 강조한 ‘BMA1148’ 등이 포함됐다. 이와 함께 ‘BMA1164’, ‘아르코’ 등 다양한 제품이 마련돼 소비자 선택 폭을 넓혔다.

구매 혜택도 제공된다. 행사 기간 에이스침대몰 신규 회원에게 특별 할인 쿠폰이 지급되며 행사 대상 제품 구매 시 추가 할인 혜택이 제공된다.

또 1인용 베스트 침대 5종과 CA II 등급 이상 매트리스를 함께 구매할 경우 백화점 상품권 2만원권을 증정한다. 2인용 베스트 침대 5종과 HT-L 등급 이상 매트리스를 구매하면 고급 침구세트도 제공된다.

이와 함께 에이스침대몰 포토 후기 이벤트에 참여하면 네이버페이 금액권을 받을 수 있다.

에이스침대 관계자는 “신혼 생활의 시작을 함께하는 침대는 매일의 휴식과 일상을 책임지는 중요한 요소”라며 “이번 온라인 웨딩 기획전을 통해 신혼부부 고객들이 에이스침대 제품을 다양한 혜택과 함께 경험하고 새로운 시작을 준비할 수 있기를 기대한다”고 말했다.