텍스트 중심 합격수기 탈피…웹툰·웹소설 형식 스토리텔링 도입 1020 수험생·4050 학부모 대상 맞춤형 콘텐츠 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 기존 텍스트 중심 합격수기 형식을 벗어나 웹소설과 웹툰 형식을 적용한 ‘검정고시 만점 합격 스토리’ 페이지를 새롭게 공개했다고 6일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 2025년 제2회 검정고시에서 전 과목 만점을 기록한 실제 합격생 사례를 바탕으로 제작됐다.

에듀윌은 자퇴를 고민하던 시기부터 주변의 우려를 극복하고 검정고시 전 과목 만점을 달성하기까지의 과정을 한 편의 웹소설처럼 재구성했다. 특히 만점 합격 이후 대학 입시 준비 과정과 진로 개척까지 이어지는 서사를 중심으로 구성해 기존 텍스트 중심 합격수기보다 몰입도를 높였다는 설명이다.

타깃 연령층에 맞춘 콘텐츠 형식도 특징이다. 검정고시 이후 대학 진학을 준비하는 10~20대 수험생에게는 시각적 접근성을 높인 웹툰 형식의 영상을 제공한다.

반면 10대 자녀를 둔 40~50대 학부모를 대상으로는 자녀의 선택을 이해하고 응원하는 메시지를 담은 별도의 맞춤형 영상 콘텐츠를 제작해 세대별 공감을 강화했다.

에듀윌은 해당 페이지를 통해 기초 지식이 부족한 ‘노베이스’ 수험생도 체계적인 학습을 통해 단기간 전 과목 만점 합격이 가능하다는 동기 부여를 제공한다는 계획이다.

또 합격생이 실제로 수강했던 ‘장학금 패스’ 과정 정보를 페이지에 연계해 수험생들이 학습 과정 선택에 참고할 수 있도록 했다.

에듀윌 관계자는 “단순한 정보 전달을 넘어 수험생과 학부모가 합격생의 이야기에 공감하고 학습 동기를 얻을 수 있도록 새로운 콘텐츠 형식을 도입했다”며 “앞으로도 학습자 친화적인 교육 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.