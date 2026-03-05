[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 더 많은 시민의 참여와 공감을 바탕으로 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 도시브랜드를 알리기 위해 수영만요트경기장 가설울타리를 활용한 세계디자인수도 등 시정 주요정책 홍보 디자인 전시물을 제작하고, 정책 참여형 큐알(QR) 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 수영만요트경기장 주변 830m에 달하는 공사장 가림막을 ‘디자인 QR 담벼락 전시관’으로 탈바꿈시켜 시민들이 시정 주요 정책과 ‘세계디자인수도(WDC) 부산’의 비전을 현장에서 직접 확인하고 참여할 수 있도록 기획한 것이다.

공사 현장의 가설울타리를 단순 차단 시설이 아닌 도시브랜드 확산을 위한 디자인 플랫폼이자 ‘열린 도시 소통 공간’으로 전환하는 것이 핵심이다. 특히 QR코드를 통해 ▷정책 홍보영상 ▷문화포털 ▷생활체육 ▷도시비전 콘텐츠로 연결되며, ‘현장 경험 → 온라인 확산(SNS) → 도시브랜드 인지도 제고’로 이어지는 참여 기반 홍보 구조를 구현한다.

디자인은 타이틀 4종, 정책 홍보 QR 12종, 수영만요트경기장 조감도 6종, 디자인 주제 픽토그램 22종으로 구성된다. ‘재밌는·유쾌한·폼나는 디자인 도시 부산(BUSAN)’ 등 핵심 메시지를 시각적으로 표현하고, 정책별 큐알코드를 분리 배치해 시민이 관심 분야를 직접 선택·참여할 수 있도록 했다.

시는 가림막에 설치된 QR코드를 활용한 시민 참여형 ‘QR 정책 매칭 이벤트’를 시 공식 인스타그램에 서 운영한다. 이벤트는 5일부터 오는 12일까지 진행되며, 참여자 중 추첨을 통해 소정의 경품을 제공한다.