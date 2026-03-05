‘신한이 청년을 응원해’ 지원자 22일까지 모집

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 경제적 여건이 어려운 취업준비 청년을 지원하는 사업을 통해 작년까지 약 27억원(총 3239명)을 지원한 것으로 5일 집계됐다.

신한금융희망재단은 경제적 여건이 어려운 취업준비 청년을 지원하는 ‘신한이 청년을 응원해’ 사업을 올해도 이어가며 1차 지원자를 오는 22일까지 모집한다고 밝혔다.

해당 사업은 비수도권 출신 취업준비 청년에게 수도권 내 주거비와 교통비 등 생활비와 학습공간 이용비를 지원해 안정적인 취업 준비를 돕기 위해 마련됐다.

지원 대상은 중위소득 80% 이하 가구의 취업준비 청년 가운데 고용노동부 직업교육훈련 참여자 또는 지방 출신 인재들의 취업 준비를 위한 숙소인 향토학사 거주 청년이다.

올해는 분기별로 600명씩 총 3차례에 걸쳐 1800명을 선발한다. 선발된 청년에게는 생활비 최대 150만원(300명)과 학습공간 이용비 최대 60만원(300명)이 지원되며, 1회에 한해 중복 참여가 가능하다.

특히 올해는 고용노동부의 K-디지털 트레이닝 ‘AI 캠퍼스’ 과정 참여 청년까지 지원 대상을 확대할 예정이다. 디지털·AI 분야 취업을 준비하는 청년들의 학습과 생활 안정을 지원해 AI 인재 양성에도 힘을 보탠다는 취지다.

한편 신한금융은 지난달 아이디어 발굴부터 창업, 성장, 글로벌 진출까지 단계적으로 지원하는 ‘청년·지방 창업 전 주기 복합 지원 체계’를 구축하는 등 청년과 지역 중심의 창업 생태계 조성에도 나서고 있다. 해당 사업 신청 관련 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.