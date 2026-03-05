1분기 매출 193.1억달러…예상치 상회 AI 매출 전년 동기比 106% 성장 “맞춤형 AI 가속기 수요 덕분”

[헤럴드경제=문이림 기자] 브로드컴이 인공지능(AI) 부문 매출의 폭발적인 성장세에 시간외거래서 급등하고 있다.

4일(현지시간) 실적을 발표한 브로드컴의 2026 회계연도 1분기(작년 11월∼올해 1월) 매출은 전년 동기 대비 29% 늘어난 193억1100만달러를 기록했다. 시장 예상치인 191억8000만달러를 상회했다.

조정 주당순이익(EPS)는 전년 동기 대비 28% 증가한 2.05달러다.

반도체 솔루션 부문 매출은 전년 동기 대비 52% 성장한 125억2000만달러다. 시장 예상치인 123억달러를 웃돌았다.

특히 AI 매출이 84억 달러로 전년 동기 대비 106% 늘어났다. 호크 탄 브로드컴 최고경영자(CEO)는 “AI 반도체 솔루션의 지속적인 강세로 사상 최대의 1분기 매출을 달성했다”면서 맞춤형 AI 가속기와 AI 네트워킹에 대한 강력한 수요 덕분이라고 설명했다.

브로드컴은 2분기 매출 가이던스로 전년 동기 대비 47% 늘어난 220억달러로 제시했다. 시장 예상치(205억달러)를 크게 웃돌았다. AI 반도체 매출은 107억달러에 달할 것으로 전망했다.

탄 CEO는 이날 콘퍼런스콜에서 AI 칩 매출이 내년에 1000억달러를 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 그는 “내년에 이 목표에 도달할 수 있을 것으로 본다”며 “이를 달성하기 위해 필요한 공급망도 이미 확보했다”고 말했다.

앞서 회사 측은 2분기 AI 칩 매출을 약 107억달러로 전망했다. 연간 기준 1000억달러 규모에 도달하려면 폭발적인 성장이 필요한 셈이다.

블룸버그통신은 “현재 AI 반도체 시장을 지배하고 있는 엔비디아의 영역에 본격적으로 도전장을 내민 것”이라고 평가했다.

탄 CEO는 “오픈AI가 브로드컴 칩을 내년부터 대량 출하하기 시작할 것”이라고 밝히기도 했다. 이 칩은 1기가와트(GW) 이상의 컴퓨팅 용량을 지원하게 된다. 구글의 텐서처리장치(TPU) 수요 역시 강력하며 2027년에는 더 빠르게 증가할 것이라고 전망했다.

브로드컴은 올 연말까지 최대 100억달러 규모의 자사주를 매입할 계획이라고 발표했다. AI 투자 확대 수혜가 본격화되고 있다는 평가다.

이날 브로드컴 주가는 정규장에서 1.18% 상승했다. 실적 발표 후 시간외 거래서 6.14% 급등하고 있다.