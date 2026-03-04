[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 3일 군청 5층 대강당에서 ‘제64회 경북도민체육대회’의 성공적인 개최를 위해 개막 30일을 앞두고 최종 점검을 위한 준비상황 보고회를 개최했다.

각 부서장과 유관기관 관계자 등 40여명이 참석한 이날 보고회에서는 그동안의 준비 성과를 총괄 점검하고 남은 기간 동안 보완해야 할 사항들을 면밀히 검토하기 위해 마련됐다.

이번 보고회에서는 개·폐회식, 경기운영, 의전, 각종 부스, 숙박, 의료, 안전관리 등 각 추진반별로 현재까지의 준비 진행상황을 상세히 보고하고, 부서 간 업무 협조가 필요한 사항들을 집중적으로 논의했다.

특히 경기장별 시설 점검 현황, 선수단 숙박 및 식사 배정, 교통 동선 계획, 안전관리 체계 등 대회 운영의 핵심 요소들을 하나하나 꼼꼼히 점검했다.

이날 참석자들은 각 부서와 유관기관 간 긴밀한 협업과 소통의 중요성을 재확인하고 대회 기간 중 예천을 방문하는 선수단과 관람객들이 불편함 없이 쾌적한 환경에서 경기를 즐길 수 있도록 세심한 검토가 필요하다는 데 의견을 모았다.

예천군은 대회 개막까지 남은 기간 동안 현장 대응력을 강화하고, 차질 없는 대회 준비에 총력을 기울일 방침이다.

김학동 군수는 “제64회 경북도민체육대회는 예천군의 역량을 도민분들께 보여드릴 수 있는 소중한 기회”라며 “대회가 코앞으로 다가온 만큼 모든 부서가 긴장감을 늦추지 말고 마지막 순간까지 최선을 다해 달라”고 당부했다.