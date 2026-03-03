李대통령-마르코스, 말라카냐궁서 한-필리핀 공동언론발표 이 대통령 “조선·원전·AI 등 신성장 전략 분야까지 양국협력 확대” “원전분야 실질 협력 강화…양국 최적 원전협력 파트너로”

[헤럴드경제=서영상(마닐라) 기자]필리핀을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 3일(현지시간) 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 정상회담을 마친 뒤 공동언론 발표를 통해 “양국의 ‘전략적 동반자관계’를 토대로, 통상·인프라·방산 등 분야에서 실질 협력을 더욱 공고히 하고 조선·원전·AI 등 신성장 전략 분야까지 양국의 협력을 확대하기로 뜻을 모았다“고 밝혔다.

이 대통령은 이날 마닐라 말라카냐궁에서 진행된 한-필리핀 공동언론발표를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 회담의 성과로 먼저 양국 간 교역·투자가 한-필리핀 FTA(자유무역협정)에 기초해 더욱 확대될 수 있도록 기업들의 애로사항을 해소할 수 있게 하겠다고 전했다.

그러면서 이 대통령은 “2024년 한-필리핀 FTA 발효된 이후 한국의 대필리핀 투자가 다섯 배 이상 증가했다”면서 “마르코스 대통령께서 우리 기업의 필리핀 진출을 지원하고 애로사항을 해소하기 위해 노력하겠다 했다”고 밝혔다.

또 양국은 인프라·방산 등 전략적 산업 분야에서 협력을 더욱 강화하기로 했다. 이 대통령은 “특히 이날 체결한 ‘양국간의 방산물자 조달관련 시행약정’에 기초해 우리 방산 기업이 필리핀군 현대화에 적극 참여하도록 지원할 것”이라고 설명했다.

인프라와 방산 뿐만 아니라 조선, 원전, 공급망, 인공지능(AI)·디지털 등 신성장 분야에서도 양국간 협력을 더욱 확대할 예정이다.

이 대통령은 “원전 분야에서도 실질 협력을 강화해 나가기로 했다”면서 “‘필리핀 바탄원전 재개 타당성 조사’ 결과 및 ‘신규 원전 사업 도입 협력 MOU’를 기초로, 양국은 최적의 원전협력 파트너로 자리매김하게 될 것”이라고 설명했다.

이어 ‘핵심 광물 협력 MOU’에 기반해 핵심 광물 및 공급망 관련 실질 협력을 더욱 확대할 예정이라는 점도 알렸다.

‘신규 원전 사업 도입 협력 MOU’와 ‘핵심 광물 협력 MOU’는 이 대통령이 다음 날 오전 참석하는 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 공식 체결될 예정이다.

한 해 동안 필리핀을 찾는 한국인이 135만명에 이르고, 한국을 방문하는 필리핀인이 61만명일 정도로 많다는 점에 양 정상은 공감하며 양국 간 활발한 문화·인적 교류야말로 양국을 연결하는 소중한 가교라는 점을 언급했다.

그러면서 이 대통령은 “한국어 및 문화협력 관련 MOU를 통해 한국어 보급을 확대하고, 양국 간 인적 교류를 더욱 늘려가기로 했다”면서 “‘경찰 협력 MOU’에 기초해 한국과 필리핀이 초국가범죄 대응과 근절을 위해 더욱 긴밀히 협력할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

아울러 최근 급박한 사정의 중동정세와 관련한 언급도 나왔다.

이 대통령은 “중동의 상황에 대해서 논의했고, 중동의 안정과 평화가 조속히 회복되기를 희망했다”면서 “한반도 평화와 안정을 위한 우리 정부의 대화 재개 노력을 적극적으로 지지해 주신 데 대해 감사의 말씀 드린다”고 강조했다.

이어 “오늘 회담을 계기로 양국 간 우정과 협력이 더욱 깊어지고, 양국이 ‘미래 핵심 파트너’로 도약할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.