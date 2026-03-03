3일 필리핀서 치안총수 회담 열어 개정된 ‘경찰 협력 양해각서’ 체결 단순 공조 넘어선 ‘공동대응 체계’

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 필리핀 내 한국인 대상 강력범죄에 선제적으로 대응하기 위해 올해 상반기 중 경찰협력관 1명을 추가 파견한다. 아울러 양국 경찰은 19년 만에 양해각서(MOU)를 개정하고 초국가 범죄에 대한 공동 대응 체계를 대폭 강화하기로 했다.

3일 경찰청에 따르면 유재성 경찰청장 직무대행은 이날(현지 시각) 마닐라에서 호세 멜렌치오 나르타테즈 주니어 필리핀 경찰청장과 치안 총수 회담을 갖고 개정된 경찰 협력 MOU를 체결했다.

이번 개정은 2007년 최초로 MOU를 맺은 이후 두 번째다. 기존과 같은 단순 사건 공조를 넘어 마약·온라인 스캠(사기) 등 초국가 범죄 대응 체계를 보다 강화하는 데 초점이 맞춰졌다.

양국 경찰은 앞으로 수사 정보 공유를 확대하고 국외 도피 사범에 대한 신속한 검거·송환을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

경찰청은 특히 올해 상반기 중 필리핀 수도경찰청에 경찰협력관 1명을 추가 파견하기로 했다. 2012년부터 운영 중인 ‘코리안 데스크’ 기능을 강화하고 최근 증가 조짐을 보이는 현지 한국인 대상 범죄에 발 빠르게 대응하기 위해서다.

한편 유 직무대행은 이날 회담에서 2016년 필리핀 경찰에 의해 발생한 한국인 피살 사건 주범의 신속한 검거와 법적 처단을 함께 요청하며 한국인 대상 강력범죄에 각별한 관심도 촉구했다.

한국인 피살 사건은 양국의 치안 협력과 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 2021년 이후 연간 2~5건 수준으로 감소했으나 최근 강력범죄가 다시 늘어나는 조짐이 나타나고 있어서다.

또한 한국 경찰이 주도하는 ‘국제공조협의체(IICA)’와 ‘아시아 마약범죄 대응 협력체(ANCRA)’ 등을 통한 구체적인 협력 강화도 제안했다.

이를 위해 유 직무대행은 올해 서울에서 개최될 ‘국제 마약 수사 컨퍼런스(ICON)’에 필리핀 경찰 대표단을 초청했다.

도피 사범에 대한 송환 절차 개선도 논의됐다. 유 직무대행은 오는 4일 조엘 안토니 비아도 필리핀 이민청장과 벤자민 아코르다 주니어 조직범죄대응위원장을 잇달아 만나 한국인 도피 사범의 송환 절차 개선 방안을 협의할 예정이다.

이재영 국제치안협력국장은 “이번 필리핀 방문을 통해 한국 경찰의 초국가 범죄 대응 역량이 한층 강화될 것”이라며 “경찰청은 범정부 초국가 범죄 특별대응 TF의 일원으로서 우리 국민의 안전을 지키고 국제 치안 표준을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.