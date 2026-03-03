내수 3701대, 수출 4536대 지난해 9월 이후 5개월 만에 최대 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 지난 2월 내수 3701대, 수출 4536대를 포함 총 8237대를 판매했다고 3일 밝혔다.

설 연휴로 인한 생산 및 영업일수 감소에도 불구하고 지난 1월 출시한 무쏘 판매 물량 증가에 힘입어 내수가 회복세를 보이며 지난해 누계 대비 3.3% 증가세를 보였다.

특히, 내수는 지난해 9월(4100대) 이후 5개월 만에 최대 판매를 기록하며 전년 동월 대비 38.3%, 누계 대비로도 38.4% 증가했다.

차종별로는 무쏘가 지난 달 1123대에 이어 1393대가 판매되며 전월 대비 24% 증가하는 등 상승세를 이끌었다.

수출은 조업일수 축소로 생산 물량이 줄며 전년 동월 대비 감소했으나, 토레스 EVX가 1445대로 전월 및 전년 동월 대비 각각 22%, 68% 큰 폭으로 증가하는 등 튀르키예 지역으로의 판매 물량이 늘며 호조세를 이었다.

KGM은 이러한 판매 상승세를 잇기 위해 국내·외 시장 대응을 강화하고 있다. 내수 시장에서는 무쏘 출시를 기념한 ‘화천 산천어축제’ 경품 제공, 문화 이벤트 ‘KGM 시네마 데이’, ‘무쏘맨을 활용한 AI 영상 콘텐츠’ 공모전 등 고객과의 접점 및 브랜드 소통 강화를 위한 다양한 이벤트를 추진하고 있다.

또한, 지난 2월에는 독일에서 현지 딜러와 기자단 등 220여 명을 초대해 대규모 딜러콘퍼런스를 갖고 KGM의 브랜드 및 마케팅 계획 등 올해의 중점 추진 전략과 함께 무쏘와 다양한 튜닝 모델을 소개하는 시간을 가졌다.

KGM 관계자는 “생산 및 영업일수 감소에도 불구하고 무쏘 판매 물량 증대에 힘입어 내수가 전년 대비 증가하며 회복세를 보이고 있다”며 “고객 접점 및 브랜드 소통 강화 등 공격적인 내수 시장 대응과 무쏘 등 신모델 론칭과 수출 시장 공략 강화를 통해 판매를 더욱 늘려 나갈 것이다”라고 말했다.