장동혁 “시민에게 절박함이 느껴지도록” 송언석 “현 정권이 사법부 완전히 파괴”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 3일 더불어민주당 주도로 처리된 ‘사법 3법’(법왜곡죄 신설·재판소원 도입·대법관 증원)을 규탄하며 장외투쟁에 나섰다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오후 국회 본관 앞에서 “국민의힘이 기치를 두고 있는 자유민주주의 헌정수호라는 하나의 구호로 힘을 모아달라”며 “시민들에게 우리의 절박함이 그대로 느껴질 수 있도록 차분한 모습으로 저희와 행진하자”고 밝혔다.

국민의힘은 사법 3법을 ‘사법파괴 3대 악법’으로 명명하고 이재명 대통령에게 재의요구권 행사를 촉구하고 있다. 당 지도부는 소속 국회의원 및 당협위워장들과 함꼐 서울 여의도에서 청와대까지 도보행진하며 사법 3법을 규탄했다. 이들은 여의도에서부터 신촌, 서대문, 광화문을 거쳐 청와대 인근으로 향했다.

장 대표는 “이재명 정권은 기어이 가지 말아야 할 길을 가고 있고 우리는 지금 대한민국 헌정의 종말을 목도하고 있다”며 “사법파괴 3법은 결국 이재명 독재 공화국 만들겠다는 것”이라고 비판했다.

이어 “사법파괴 3법은 결국 사법질서 파괴와 헌정질서 파괴, 그리고 대한민국의 종말을 불러온다”면서 “자유와 독재는 담 하나를 사이에 두고 있다”고 지적했다.

당 지도부는 이날 도보행진에 그치지 않고 전국 순회 집회 등을 개최하며 대여투쟁을 이어가는 방안을 검토 중이다. 장 대표는 “저와 국민의힘, 당원 동지, 애국시민은 독재를 막기 위해 결코 물러서지 않을 것”이라며 “끝까지 싸우고 또 싸워서 대한민국 헌정질서와 법치를 지켜내겠다”고 말했다.

지방선거 승리 의지도 내비쳤다. 장 대표는 “지키고 싶은 것들을 지키고자 한다면 이번 지방선거에서 반드시 승리해야 한다”며 “우리가 지금 내고 있는 각자의 목소리가 대한민국의 자유헌정질서를 지키기 위한 것이란 것에 동의하신다면 하나의 목소리로 싸울 수 있도록 힘을 모아 달라”고 당부했다.

송언석 원내대표도 “권력이 집중되면 부패하기 나름이고, 그 즉시 국민을 봉사의 대상이 아니라 억압의 대상으로 보게 된다”며 “현 정권이 국회 다수당을 앞세워서 야당을 완전히 배제하고 국회를 장악한 채 입법부의 힘으로 사법부를 완전히 파괴하고 있다”고 비판을 이어갔다.

송 원내대표는 “국민의힘이 국회에서 막기 위해 열심히 했지만 힘이 부족했다”며 “이것을 막을 수 있는 유일한 힘은 바로 국민 여러분의 힘”이라고 호소했다.

또 “사법파괴 악법들 때문에 정의를 지켜야 할 마지막 보루인 법관들이 이미 정권의 눈치를 보고 있다”면서 “국민의힘도 야당으로서 대한민국 사법시스템 수호를 위해서 맨발 벗고 나서겠다”고 덧붙였다.