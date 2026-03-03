이사·혼수 시즌 겨냥 ‘월요 2배딜’·‘1+1딜’ 등 파격 혜택 리하우스 매장 인테리어 계약 시 최대 1300만원 혜택

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한샘이 상반기 최대 규모의 할인 행사 ‘쌤페스타’를 열고 봄 이사·혼수 수요 공략에 나선다.

종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 오는 30일까지 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 상반기 쇼핑 축제 ‘쌤페스타’를 진행한다고 3일 밝혔다.

‘쌤페스타’는 가구와 인테리어, 생활용품 등 전 카테고리를 아우르는 한샘의 대표 프로모션으로, 매년 상·하반기 두 차례 진행된다. 올해 상반기 행사는 이사·입주·혼수 수요가 집중되는 봄 시즌에 맞춰 실질적인 혜택을 강화했다는 설명이다.

이번 행사에서는 약 1500여 종의 상품을 최대 85% 할인하는 역대급 혜택을 마련했다. 매주 월요일 선착순으로 최대 할인 혜택을 제공하는 ‘월요 2배딜’과 주요 상품 2개 동시 구매 시 혜택이 커지는 ‘1+1딜’을 새롭게 도입했다. 거실·침실·다이닝 등 주요 공간별 ‘카테고리 특가’와 함께 ▲시그니처 드레스룸 ▲스위브 더마스터 소파 ▲플로 식탁 ▲이지바스5 등 신제품을 특별가에 선보이는 ‘신상 쇼케이스’도 운영한다.

오프라인 매장 전용 혜택도 강화했다. 논현·센텀·기흥·고양점 등 주요 매장에는 ‘스위브 더마스터’를 포함한 스위브 소파 4종을 집중 배치해 소재와 기능을 직접 비교 체험할 수 있도록 했다.

용산·고양·하남점 등 주요 몰 매장에서는 ‘3종 제휴 패스권’ 이벤트를 진행한다. 해당 쇼핑몰 내 제휴사 영수증을 지참하고 한샘 매장에서 견적 상담을 받은 고객에게 쇼핑·식음료·엔터테인먼트 혜택이 포함된 패스권을 증정한다.

매장 방문 고객을 위한 추가 할인도 제공한다. 홈퍼니싱 매장에서는 Q·K 침대와 포시즌 매트리스를 함께 구매할 경우 침대 프레임을 최대 30% 할인하며, 베스트셀러 소파 10종은 최대 107만9000원 할인된 가격에 판매한다. 시그니처 붙박이장 특수장 구매 시 최대 20만원 할인, 식탁 및 의자 구매 시 ‘의자 1+1’ 혜택도 제공한다. 400만원 이상 구매 고객에게는 금액대별 최대 100만원 추가 할인도 적용된다.

리하우스 매장에서는 인테리어 공사 계약 시 최대 1300만원 상당의 혜택을 제공한다. 키친·바스·수납 패키지 구매 고객에게는 금액에 따라 창호·마루 등 최대 1000만원 상당의 한샘 제품을 제공하며, 단품 구매 시에도 가전 증정과 추가 할인 등 최대 300만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

혼수 고객을 위한 특별 프로모션도 마련됐다. 가구와 인테리어를 포함해 400만원 이상 결제 시 금액대별 추가 할인과 가전 제휴 혜택을 제공하며, ‘쌤페스타 x 일광전구’ 협업 한정판 조명을 증정한다. ▲시그니처 드레스룸 ▲룬소프트 침대 ▲리브업 식탁세트 ▲스위브 소파 등 주요 추천 상품 구매 고객에게도 일광전구 조명을 제공한다.

한샘 관계자는 “이사나 결혼 등 새로운 시작을 준비하는 고객들이 비용 부담을 덜고 한샘의 디자인과 품질을 경험할 수 있도록 상반기 최대 규모의 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 쌤페스타를 통해 홈 인테리어 트렌드를 선도하고 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.