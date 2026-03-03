친구 초대 시 최대 1만5000원 쿠폰 지급 2회·15만원 이상 구매 고객에 적립금 5000원 증정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑이 봄을 맞아 중소기업 상품과 농축수산물 소비 촉진을 위한 다양한 할인 이벤트를 진행한다.

공영홈쇼핑은 4일부터 31일까지 ‘만나면 할인쿠폰’ 행사를 실시한다고 밝혔다. 기존 고객이 친구를 초대해 신규 가입이 이뤄질 경우 기존 고객에게는 30% 할인 쿠폰을, 신규 고객에게는 50% 할인 쿠폰을 각각 발급한다.

30% 쿠폰은 최대 1만원, 50% 쿠폰은 최대 1만5000원까지 할인받을 수 있다. 쿠폰은 모바일 구매 시 적용 가능하며, 유효기간은 발급일로부터 7일이다.

같은 기간 ‘두번사면 두근적립’ 이벤트도 진행한다. 방송 상품을 2회 이상 구매하고 누적 결제액 15만원을 달성한 고객 전원에게 5000원 적립금을 지급한다. 적립금은 4월 14일 일괄 지급되며, 유효기간은 30일이다.

모바일 앱에서는 14일부터 29일까지 ‘두근두근 주말쿠폰’ 행사도 열린다. 매주 주말 오전 9시 선착순 3000명에게 10% 할인 쿠폰을 제공하며, 계정(ID)당 주 1회 참여할 수 있다. 모바일 구매 시 최대 1만원까지 할인 적용이 가능하며, 유효기간은 발급일로부터 5일이다.

공영홈쇼핑 관계자는 “본격적인 나들이 철을 맞아 장바구니 물가 부담을 덜기 위해 다양한 혜택을 마련했다”며 “우수한 중소기업 제품과 제철 농축수산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회인 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.