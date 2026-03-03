진피 넘어 dWAT층 타깃 피부 구조 개선 이중 물성 설계로 시술 편의성·유지력 확보 필러 기술력 기반 스킨부스터 라인업 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오텍 계열사 차메디텍이 진피층보다 깊은 피부 조직까지 도달해 피부 구조를 개선하는 주입형 의료기기 ‘하이로라 스킨부스터’를 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 신제품은 진피와 피하지방 사이에 위치해 피부를 지지하는 피부백색지방조직(dWAT)층의 해부학적 특성을 고려해 설계됐다. 특히 제형의 물성 균형을 맞춘 ‘이중 물성 설계’를 적용해 시술 시에는 부드러운 주입감을 제공하고, 주입 후에는 히알루론산(HA)이 해당 부위에 머물며 물리적 회복을 돕는 것이 특징이다.

차메디텍은 오랜 기간 히알루론산을 활용한 필러 및 의료기기 개발로 축적한 가교 기술 노하우를 이번 스킨부스터 영역으로 확장했다. 개발 과정에서는 피부과 전문의들로 구성된 KOL(Key Opinion Leader)의 의견을 적극 반영해 제품의 실전 완성도를 높였다.

김석진 차메디텍 대표는 “기존 ‘셀터미 리바이브’ 시리즈가 전문 화장품 라인업이라면, 하이로라는 피부에 직접 주입하는 의료기기 라인업”이라며 “이번 출시로 화장품과 의료기기를 아우르는 스킨부스터 포트폴리오를 확보하게 됐다”고 설명했다.

차메디텍은 향후 의료진 전용 제품인 하이로라의 이해도를 높이기 위해 학술 프로그램과 시술 교육을 강화할 계획이다. 또한 병의원 전용 애프터케어 제품군을 함께 운영하며 전문 시술과 일상 관리를 연결하는 ‘원내 시술 연계 홈케어(Derma to Home)’ 전략을 단계적으로 추진할 방침이다.