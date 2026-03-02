[헤럴드경제=최원혁 기자] 할리우드 동갑내기 대표 커플인 배우 톰 홀랜드(30)와 젠데이아(30)가 이미 결혼식을 올렸다는 주장이 나왔다.

2일(한국시간) 미국 피플에 따르면 젠데이아의 오랜 스타일리스트 로 로치는 이날 열린 ‘2026 액터 어워즈’ 레드카펫 인터뷰서 “결혼식은 이미 끝났다. 당신들이 놓친 것”이라고 밝혔다. 사실이냐는 질문에는 “완전히 사실(It’s very true)”이라고 답했다.

톰 홀랜드와 젠데이아는 지난 2017년 영화 ‘스파이더맨: 홈커밍’에 함께 출연하며 연인으로 발전, 2021년 차 안에서 키스하는 모습이 포착되며 공개 연애를 시작했다.

지난해 1월에는 골든글로브 시상식에서 젠데이아가 왼손 약지에 다이아몬드 반지를 끼고 나타나면서 약혼설이 제기됐다. 톰 홀랜드도 공식 행사에서 젠데이아를 “여자친구”라고 표현한 기자의 말을 정정하는 듯한 반응을 보였다.

최근에는 젠데이아가 약혼 반지가 아닌 심플한 금반지를 착용한 모습이 포착되며 결혼설이 불거졌다.

한편 톰 홀랜드와 젠데이아 측은 결혼 여부에 대해 별다른 입장을 내놓지 않은 상태다.