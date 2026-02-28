[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화 ‘청량산 수원캠핑장’의 이용 예약을 다음달부터 접수 받는다.

28일 봉화군에 따르면 청량산 수원캠핑장이 오는 4월 1일 개장한다. 이에 따라 다음달 1일 오전 10시부터 15일 오전 10시까지 캠핑톡 앱, 홈페이지를 통해 예약을 받는다.

봉화군은 전체 시설의 50%는 봉화군민·수원시민을 우선 추첨해 배정하고 나머지 50%는 무작위로 추첨할 방침이다.

당첨자는 다음달 16일 오전 10시 발표한다. 발표 후 24간 이내 결제해야 예약이 확정된다.

예약되지 않은 잔여 시설은 3월 17일 오전 11시부터 선착순 예약신청을 받는다.

봉화군민, 수원시민, 국민기초생활수급자, 국가유공자, 장애인, 다자녀 가정에는 캠핑장 이용료 50%를 할인한다.

봉화군 명호면 소재 청량산 수원캠핑장은 오토캠핑존(데크9, 쇄석3) 12면, 카라반(6인) 6동, 이지야영장(미니카라반) 5동, 글램핑 7동, 숙박시설 18동을 갖추고 있다.

정원길, 바닥분수, 놀이터, 잔디마당(자연놀이터), 전망데크 등 조경·놀이시설과 화장실, 샤워실, 개수대, 세면장, 수원시 홍보관 등 부대시설, 파라솔·개인 화로대 등 편의시설이 있다.

봉화군 관계자는 “겨울철 휴장기에 전반적으로 시설을 점검해 안전하고 쾌적한 캠핑 환경을 조성했다”며 “자연 속에서 휴식과 여가를 즐길 수 있는 청량산 수원캠핑장에 많은 군민들의 방문을 바란다”고 말했다.