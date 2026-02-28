부산서 ‘대통령의 쓸모’ 출판기념회 “정치검찰 악행 끝나지 않아…부울경 결집”

[헤럴드경제=주소현 기자] 김용 전 민주연구원 부원장은 28일 “부산에서 제2의 이재명, 2ㅔ3의 이재명이 나오기를 기대한다”고 말했다.

이재명 대통령의 측근인 김 전 부원장은 이날 부산상공회의소에서 자신의 저서 ‘대통령의 쓸모’ 출판기념회를 열고 이같이 말했다.

김 전 부원장은 “대통령의 자리는 권력의 정점이 아니라 책임의 출발점”이라며 “국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 힘이 곧 대통령의 쓸모”라고 말했다.

이어 “정치검찰의 악행이 아직 끝나지 않았다. 검찰은 악행을 저지르고도 누구 하나 처벌받거나 사과하지 않았다”라며 비판 수위를 높였다.

그러면서 “북극항로가 뚫리기 직전이다. 태평양을 향해 외교와 통상이 발전하고 있고 이 대통령이 성과를 낼 것”이라며 “부산에서 제2의 이재명, 제3의 이재명이 나오기를 기대한다”고 덧붙였다.

이날 출판기념회에는 부산·울산·경남의 민주당 당원과 지지자들이 대거 참석했다.

오는 6·3 지방선거에서 경남도지사와 부산시장, 울산시장 후보군으로 거론되는 김경수 지방시대위원회 위원장, 박재호 전 의원, 이선호 전 대통령 자치발전비서관을 비롯해 변성완 부산시당위원장을 비롯해 부·울·경 지역위원장 등도 출판기념회를 찾았다.

우원식 국회의장, 정청래 대표, 한병도 원내대표, 황명선 ·강득구·이성윤 최고위원, 전재수 의원은 영상축사를 보냈다.