李대통령, 분당 아파트 매물로 내놓자 ‘매각 추진’ 공개

[헤럴드경제=정호원 기자] 이재명 대통령이 부부 소유의 경기 분당 아파트를 매물로 내놓으며 ‘부동산 시장 정상화’ 의지를 드러낸 가운데, 다주택 논란으로 야권의 거센 비판을 받아온 국민의힘 장동혁 대표도 보유 중인 오피스텔을 매물로 내놓은 것으로 28일 확인됐다.

박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 ‘이 대통령의 아파트 매각 방침에 따라 장 대표도 주택을 처분해야 한다’는 더불어민주당의 요구에 대해 “장 대표가 실제로 사용하지 않는 한 채는 이미 오래전 매물로 내놓은 상태”라고 밝혔다. 박 수석대변인은 이어 “부동산 중개업소를 통해 거래를 진행 중이지만, 아직 매매가 성사되지는 않았다”고 덧붙였다.

장 대표가 처분을 결정한 매물은 여의도 소재 오피스텔이다. 당 관계자에 따르면, 해당 오피스텔은 장 대표가 2022년 21대 국회의원 보궐선거 당선 후 의정활동을 위해 구입한 것이다. 다만 정확한 매물 등록 시점은 확인되지 않았다.

현재 장 대표는 ▷서울 구로구 아파트(실거주) ▷충남 보령시 아파트(지역구) ▷보령 단독주택(모친 거주) ▷경남 진주 아파트 지분(장모 거주·5분의 1) ▷경기 안양 아파트 지분(상속·10분의 1) ▷여의도 오피스텔 등 총 6채의 주택 및 지분을 보유하고 있다.

장 대표의 오피스텔 매각 소식은 이 대통령이 분당 아파트를 매물로 내놓은 지 하루 만에 공개됐다. 그간 장 대표는 자신의 부동산 보유 현황에 대해 “실거주 혹은 부득이한 사유가 있을 뿐 투기 목적은 전혀 없다”고 해명해왔다. 그는 “전부 합쳐도 가액이 8억 5,000만 원 정도”라며 “민주당이 계속 비판한다면 내가 가진 주택과 토지 전체를 이 대통령의 분당 아파트 한 채와 바꿀 용의도 있다”고 맞서기도 했다.

앞서 이 대통령은 지난 16일 SNS에 장 대표의 6주택 보유 관련 기사를 공유하며 다주택자 규제에 대한 견해를 물은 바 있다. 이에 장 대표는 “다주택자를 무조건 사회악으로 규정한다”고 반발하며, 시골 노모가 거주 중인 집 사진과 함께 “불효자는 운다”는 글을 올려 야권의 공세에 대응했다.