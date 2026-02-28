“산업화 앞장선 대구·경북, 선도지역 발전 지원하겠다”

[헤럴드경제=정호원 기자] 김민석 국무총리는 28일, 광복 이후 최초의 학생 민주화운동인 1960년 ‘대구 2·28 민주운동’에 대해 “대한민국 민주주의의 위대한 첫걸음”이라고 평가했다.

김 총리는 이날 대구 엑스코에서 열린 ‘제66주년 2·28 민주운동 기념식’에 참석해 “대구와 대구 청춘들의 뜨거운 외침이 민주주의의 시작이었으며, 60여 년 후 내란을 막아낸 자랑스러운 ‘빛’들의 뿌리가 되었다”고 강조했다.

김 총리는 당시 시대 상황을 언급하며 “발췌 개헌과 사사오입 개헌으로 장기 집권을 꾀한 이승만 정부가 야당 유세장에 가지 못하도록 학생들을 통제하는 등 불법을 저질렀지만, 대구 학생들은 민주주의가 멈춰서는 것을 용납하지 않고 거리로 나섰다”고 회상했다. 이어 “학생들의 용기와 신념은 민주주의의 불꽃이 되어 대전 3·8 의거, 마산 3·15 의거를 거쳐 마침내 4·19 혁명으로 완성됐다”며 “독재에 맞선 유공자분들께 깊은 존경을 표한다”고 밝혔다.

특히 김 총리는 대구의 민주화 정신이 최근 비상계엄 국면에서의 ‘빛의 혁명’으로 이어졌다고 역설했다. 그는 “12·3 불법 계엄과 내란을 온몸으로 막아낸 것도 국민이었다”며 “대한민국 국민이 노벨평화상 후보로 추천된 것은 우리 민주주의가 쓴 새로운 역사”라고 덧붙였다.

나아가 대구·경북(TK)의 역사적 위상과 미래 비전도 제시했다. 김 총리는 “가장 많은 독립 유공자를 배출하고, 6·25 전쟁 이후 폐허가 된 나라를 재건하며 산업화에 앞장선 곳도 이곳”이라며 “정부는 대구·경북 지역이 대한민국 선도지역으로 발전하도록 지원하겠다”고 약속했다.

행정체제 개편과 관련해서는 “공감과 상생의 토대 위에 행정통합을 차질 없이 추진해 대구·경북 재도약의 전환점을 마련하겠다”고 밝혔다.

한편, 김 총리는 기념식 참석에 앞서 대구 달서구에 위치한 2·28 기념탑을 찾아 참배하며 유공자들의 넋을 기렸다.