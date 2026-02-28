타이틀곡 ‘고’ 음원 차트 최상위권 MV 하루 만에 2000만뷰 육박

[헤럴드경제=정호원 기자]걸그룹 블랙핑크의 세 번째 미니앨범 ‘데드라인(DEADLINE)’이 발매 당일 150만 장에 육박하는 판매고를 올리며 압도적인 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

28일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 전날 발매된 ‘데드라인’은 하루 동안 총 146만1785장이 판매되며 곧바로 밀리언셀러 반열에 올랐다.

YG 측은 “이는 블랙핑크 자체 신기록 경신이자, K팝 걸그룹 사상 역대 최고 기록”이라며 “약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 신보인 만큼, 이들을 기다려온 글로벌 팬들의 폭발적인 기대감이 수치로 증명된 결과”라고 밝혔다.

글로벌 차트 ‘올킬’…음원·음반 모두 정조준

블랙핑크의 화력은 음반뿐만 아니라 차트에서도 여실히 드러났다. ‘데드라인’은 전 세계 32개국 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위를 휩쓸며 월드와이드 차트 정상을 차지했다.

국내 음원 차트 역시 가파른 상승세를 보이고 있다. 타이틀곡 ‘고(GO)’는 28일 오전 10시 기준, 멜론 ‘톱 100’ 차트 8위에 진입하며 최상위권에 성공적으로 안착했다.

전날 오후 2시 공개된 ‘고(GO)’ 뮤직비디오는 웅장한 스케일과 과감한 CG 연출로 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다. 특히 우주와 거대한 지층을 넘나드는 감각적인 영상미가 블랙핑크 특유의 카리스마와 완벽한 조화를 이뤘다는 평이다.

유튜브 내 반응은 더욱 뜨겁다. 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 및 인기 급상승 음악 1위를 싹쓸이했다. 이어 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’에 등극했으며, 공개 하루가 채 되지 않은 시점에 조회 수 1950만 회를 돌파했다.

이번 타이틀곡 ‘고(GO)’는 한계를 넘어선 블랙핑크의 에너지를 강렬한 비트와 절제된 카리스마로 풀어낸 곡이다. 귀를 사로잡는 중독성 있는 멜로디와 폭발적인 훅(Hook)이 리스너들의 호평을 끌어내고 있다.