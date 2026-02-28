증시 대기자금도 120조원 육박…ETF 순자산 400조원 ‘눈앞’

[헤럴드경제=정호원 기자] 국내 증시가 유례없는 ‘불장’을 이어가면서 빚을 내 주식을 사는 ‘빚투’ 규모도 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있다.

28일 금융투자협회에 따르면, 대표적인 빚투 지표인 증권사 신용거래융자 잔고는 지난 26일 기준 32조 3684억원을 기록했다. 신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 매수를 위해 증권사에서 빌린 자금 중 아직 갚지 않은 금액을 말한다.

해당 잔고는 지난달 29일 사상 처음으로 30조원 고지를 넘어선 뒤, 한 달도 채 안 돼 2조원 이상 불어났다. 지난해 말(27조2864억 원)과 비교하면 올해 들어서만 약 20% 급증한 수치다.

유가증권시장 중심의 ‘빚투’ 가속화

시장별로 살펴보면 코스닥보다 유가증권시장(코스피)에서의 빚투 증가세가 독보적이다. 코스피 신용거래잔고는 지난해 말 17조1260억원에서 21조4867억 원으로 약 25% 급증한 반면, 코스닥은 같은 기간 약 7%(10조1603억원 → 10조8716억원) 늘어나는 데 그쳤다.

이 같은 급증세는 올해 코스피 지수가 사상 처음으로 6,000선을 돌파하는 등 기록적인 상승 랠리를 펼친 결과로 풀이된다. 실제로 코스피는 지난해 말 대비 이달까지 약 50% 급등하며 시장의 기대감을 키웠다.

다만 신용융자는 대출을 지렛대 삼아 고수익을 꾀할 수 있지만, 주식이 대출 담보로 잡히기 때문에 주가 하락 시에는 담보 가치 부족으로 보유 증권이 강제로 처분(반대매매)돼 큰 손해를 볼 수 있다.

늘어나는 대기 자금, ETF 시장도 ‘함박웃음’

증시 진입을 노리는 대기 자금인 투자자예탁금 역시 26일 기준 119조 원에 달하며 120조 원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 지난달 27일 100조 원을 돌파한 이후 한 달 만에 다시 20%가 늘어난 것이다.

상장지수펀드(ETF) 시장의 성장세도 가파르다. 지난 27일 기준 ETF 시장 전체 순자산 규모는 387조 원으로 사상 첫 400조 -원 시대를 코앞에 뒀다. 올해 초 300조원을 넘어선 이후 이달에만 40조원 이상이 유입되는 등 폭발적인 성장세를 이어가고 있다.