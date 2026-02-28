내달 상장 예비서류 제출 계획 예상조달액 500억 달러…역대 최고 기록 경신할 듯

[헤럴드경제=정호원 기자] 일론 머스크의 우주항공 기업 스페이스X가 이르면 다음 달 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입한다.

27일(현지시간) 블룸버그 통신은 소식통을 인용해 스페이스X가 이르면 오는 3월 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개 상장 예비서류를 제출할 계획이라고 보도했다. 최근 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 인수하며 몸집을 키운 스페이스X는 이번 IPO를 통해 약 1조 7500억 달러(한화 약2524조원)의 기업가치를 인정받는 것이 목표다.

상장에 성공할 경우 스페이스X는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등과 어깨를 나란히 하며 세계 최고 가치의 상장사 반열에 오르게 된다. 예상 조달 금액은 최대 500억 달러에 달한다. 이는 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코가 세운 역대 최대 기록(290억 달러)을 훌쩍 뛰어넘는 규모다.

스페이스X는 확보한 자금을 대형 우주선 ‘스타십’ 개발, 우주 AI 데이터센터 및 달 기지 건설 사업 등에 집중 투입할 계획이다. 상장 목표 시점은 머스크 최고경영자(CEO)의 생일이 포함된 6월로 점쳐지나, 내부 의사결정과 SEC의 검토 과정에 따라 일정은 유동적이다.

현재 상장 주관사로는 뱅크오브아메리카(BoA), 골드만삭스, JP모건 체이스, 모건스탠리 등이 거론되고 있다.

한편, 스페이스X는 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’와 우주 발사체 사업을 주력으로 하고 있으며, 전체 매출의 50~70%를 스타링크가 견인하고 있다. 지난해 매출은 약 150억~160억 달러, 이익은 80억 달러 수준을 기록한 것으로 알려졌다.