수요자 데이터 기반 맞춤형 학습 추천 AI 챗봇·알림서비스 도입으로 24시간 상담 16개국 다국어 지원, 글로벌 연수환경 구축

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 인공지능 기반 직무교육 추천 기능을 탑재한 디지털 연수 플랫폼 고도화에 나섰다. 단순한 기능 개선을 넘어 중소기업 맞춤형 디지털 학습 환경을 구축하겠다는 구상이다.

중소벤처기업진흥공단은 2일 중소벤처기업 디지털연수원 ‘중소벤처기업-숲(SSUP)’ 누리집을 전면 개편했다고 밝혔다.

이번 개편은 ▲AI 기반 연수서비스 고도화 ▲학습자 친화적 맞춤형 연수환경 조성 ▲온라인 시설 대관 시스템 도입 ▲글로벌 학습 서비스 구축 등에 초점이 맞춰졌다.

우선 AI 기반 연수서비스가 대폭 강화됐다. 학습자에게 필요한 연계 과정을 적절한 시점에 안내하는 ‘AI 기반 알림서비스’를 구현하고, 개인별 특성과 학습 데이터를 분석해 맞춤형 연수과정과 연계 학습자료를 추천하는 ‘AI 학습추천 서비스’를 도입했다. 이를 통해 학습 효율과 완주율을 동시에 높이겠다는 전략이다.

또 ‘AI 챗봇 서비스’를 도입해 연수 이용방법, 과정 안내, 시스템 문의 등에 대해 24시간 비대면 상담을 제공한다. 중소기업 임직원들이 시간과 장소 제약 없이 필요한 정보를 얻을 수 있도록 지원 체계를 강화한 것이다.

학습 환경도 직무 중심으로 재편됐다. 직무별 검색이 가능하도록 분류체계를 개편하고, 원하는 정보를 신속하게 찾을 수 있도록 검색 기능을 고도화했다. 아울러 기업별 특화 디지털연수원 서비스를 도입해 개별 기업이 독립적으로 플랫폼을 활용할 수 있도록 했다. 이에 따라 중소기업은 임직원 학습관리와 맞춤형 연수체계 구축이 한층 수월해질 전망이다.

연수원 시설 대관 절차도 디지털화했다. 온라인 대관 시스템을 새로 도입해 VR로 연수원 시설을 사전 확인할 수 있도록 했으며, 신청부터 결제까지 전 과정을 온라인으로 처리할 수 있게 했다.

글로벌 학습 환경도 강화됐다. 총 16개국 다국어 자막 기능을 제공해 해외 진출 기업과 외국인 근로자도 언어 장벽 없이 연수 콘텐츠를 활용할 수 있도록 했다. 디지털 전환과 해외 진출이 동시에 가속화되는 중소기업 환경을 반영한 조치다.

조한교 중진공 인력성장이사는 “이번 플랫폼 개편은 단순한 기능 개선이 아니라 AI 기반 디지털연수원 구축을 통해 중소기업에 최적화된 학습 환경을 제공하기 위한 것”이라며 “앞으로도 이용자 의견을 반영해 AI·데이터 기반 연수서비스를 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.

중소벤처기업-숲(SSUP)은 스마트공장, 제조 AI, 기술, 경영 등 중소기업에 특화된 온·오프라인 연수를 제공하는 개방형 학습 플랫폼이다. 중소기업 임직원뿐 아니라 학습을 희망하는 국민 누구나 이용할 수 있으며, 온라인 연수의 경우 현장 방문 없이 수강이 가능해 접근성이 높다. 자세한 사항은 누리집에서 확인할 수 있다.