[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘환승연애4’ 출연자 박지현이 미국 주식에 투자해 수익을 얻었다고 밝혔다.

24일 기안84의 유튜브 채널 ‘인생84’에 “‘환승연애4’ 박지현과 함께”라는 제목의 영상이 올라왔다.

박지현은 연애 예능 ‘환승연애 4’에 출연해 인기를 얻은 인물이다.

이날 박지현은 이사를 앞둔 집에서 기안84와 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 2년 정도 살았던 집에서 다음 주에 삼성동으로 이사 간다고 밝혔다.

이에 기안84가 놀라움을 보이자 박지현은 “재테크도 꾸준히 했고 모아둔 돈도 있다”고 담담하게 말했다.

특히 투자 비결로는 미국 주식을 언급한 박지현은 “코로나 시기에 엔비디아 주식을 들어갔다”며 “시드가 크진 않았지만 정보 덕을 봤고 운도 좋았다”고 말했다. 엔비디아 주가가 최근 AI 열풍으로 급등한 종목인 만큼 선제 투자 효과를 본 셈이다.

이사 소식과 함께 현재 집에 대한 애정도 전했다. 박지현은 “이 집에서 좋은 일이 많았다”며 “‘환승연애4’ 방송 이후 모델 관련 일들이 들어와 감사하다”고 말했다. 방송 출연을 계기로 활동 영역이 넓어진 점도 근황으로 전했다.

한편 박지현이 출연한 ‘환승연애4’는 지난달 최종회가 공개됐다. 박지현은 헤어졌던 연인 정원규와 재회를 선택해 다시 커플이 됐다.