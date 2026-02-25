유망 펨테크 기업 발굴·육성 및 투자 연계 강화 투자펀드 조성·AC 선정 통해 25개사 본격 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국여성경제인협회(회장 박창숙, 이하 여경협)는 25일 서울 강남구 여경협 본회에서 한국벤처캐피탈협회(이하 VC협회), 여성기업종합지원센터(이하 여기종)와 ‘펨테크 산업 육성 사업’ 활성화를 위한 3자간 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 올해 처음 시행되는 펨테크 산업 육성 사업의 성공적 안착과 산업 생태계 조성을 위해 마련됐다. 세 기관은 유망 펨테크 기업 발굴과 육성, 투자펀드 조성 및 투자 유치 활동 지원 등 전방위 협력체계를 구축할 계획이다.

펨테크(Fem-Tech)는 여성(female)과 기술(technology)의 합성어로, 여성의 생애주기 전반을 대상으로 한 기술·상품·서비스를 의미한다. 저출생·고령화 시대에 대응하는 미래 유망 산업으로 주목받고 있다.

이번 사업은 중소벤처기업부가 주최하고 여경협이 주관한다. 협약식에는 박치형 여경협 상근부회장 겸 여기종 센터장, 이준희 VC협회 상근부회장 등 주요 관계자가 참석했다.

주요 협약 내용은 △펨테크 산업 내 유망 기업 발굴 및 육성 △투자펀드 조성 및 투자 유치 활동 지원 등이다. 이를 통해 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 기업이 초기 단계부터 자금과 네트워크를 연계받을 수 있도록 지원할 방침이다.

박치형 여경협 상근부회장은 “펨테크 산업은 여성의 생애주기 전반의 문제를 기술로 해결하는 미래 유망 산업”이라며 “이번 협약이 우수한 아이디어와 기술을 보유한 기업을 발굴하고, 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 지원과 투자 연계를 강화하는 기반이 되길 바란다”고 말했다.

한편 여경협은 현재 펨테크 산업 육성 사업을 함께 운영할 전문 액셀러레이터(AC)를 모집 중이다. 향후 선정된 AC와 함께 유망 펨테크 기업 25개사를 선발해 본격적인 지원에 나설 계획이다.

최종 선정 기업에는 액셀러레이팅 프로그램과 사업화 자금, 투자 유치 연계 등 다각적인 성장 지원이 제공된다. 국내외 전시회 참가 기회도 마련해 K-펨테크 기술의 글로벌 홍보를 확대할 예정이다.