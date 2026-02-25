[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 대한민국 대표 어묵 브랜드 삼진어묵이 25일부터 27일까지 3일간 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 ‘드론쇼 코리아 2026(DSK)’에 참가해 상온 어묵 기술을 기반으로 한 ‘우주식품 콘셉트’ 제품을 선보인다.

삼진어묵은 이번 전시에서 ‘어묵을 우주로(AMOOK to Space)’를 콘셉트로, 레토르트 멸균 공정을 적용해 상온 보관이 가능한 어묵 제품을 소개할 예정이다. 해당 제품의 저장성과 위생·안전 관리 기술을 ‘우주 식품 기준’이라는 상징적 조건에 대입해 설명함으로써 상온 어묵의 기술적 수준과 확장 가능성을 제시한다.

삼진어묵의 상온 어묵은 장기 보관이 가능하도록 설계됐으며, 멸균 공정을 통해 미생물 안전성을 관리하고 있다. 또 수산 단백질을 기반으로 한 식품으로서 단백질 공급원 역할을 수행하며, 상온 유통이 가능한 구조적 특성을 갖추고 있다.

전시 현장에서는 ‘SPACE AMOOK’이라는 명칭의 우주식품 콘셉트 시제품을 확인할 수 있으며, 상온 어묵 시식 행사도 함께 진행해 전통 식품이 가공·보관 기술과 결합해 변화해 온 과정을 직접 체험할 수 있도록 구성할 예정이다.

삼진어묵은 이번 전시를 통해 상온 어묵이 전투식량, 재난 대비 비상식량 등 특수 환경에서도 활용 가능성이 있는 식품이라는 점을 소개할 계획이다.

박용준 삼진어묵 대표는 “우주식품 수준의 저장성과 안전성을 확보했다는 것은 글로벌 시장에서도 통용 가능한 역량을 의미한다”며 “전통 식품인 어묵이 기술과 결합해 새로운 형태의 수산 단백질 식품으로 발전해 가는 과정을 이번 전시에서 선보이겠다”고 말했다.