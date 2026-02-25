행복공감봉사단 80여명 참여…오곡밥·생활용품 400명에 전달 복권기금으로 전세임대 4300호·난방개선 3.7만가구 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획예산처 복권위원회가 정월대보름을 앞두고 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾아 도시락 나눔 봉사활동을 진행하며 취약계층 지원에 나섰다. 복권기금을 활용한 나눔 활동을 통해 복지 사각지대 해소에 힘쓰겠다는 취지다.

기획예산처 복권위원회는 25일 행복공감봉사단과 함께 ‘정월대보름맞이 도시락 배달’ 봉사활동을 실시했다고 밝혔다. 이번 활동에는 임기근 기획예산처 장관 직무대리 차관과 복권위원회 민간위원, 복권홍보대사 겸 봉사단장인 배우 박하선, 봉사단원 등 약 80여명이 참여했다.

봉사단은 쪽방촌 주민들을 위해 오곡밥 도시락과 생활용품을 직접 포장해 약 400명에게 전달했다. 특히 홀몸 어르신 가구를 방문해 안부를 살피고, 도시락을 받기 어려운 주민들을 위해 쪽방상담소 온기창고에 즉석 간편식도 기부했다.

임기근 차관은 “올 한해 쪽방촌 주민들의 건강과 평안을 기원한다”며 “정부는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 취약계층 복지 사각지대 해소에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

복권위원회는 복권기금을 활용해 저소득층 주거복지 사업도 추진하고 있다. 올해 전세임대주택 4300호 지원과 함께 약 3만7000가구의 난방시설 개선을 추진할 계획이다.

행복공감봉사단은 2008년 발족 이후 총 79차례 봉사활동을 이어온 자원봉사단으로, 복권의 공익성과 나눔 가치를 알리기 위해 운영되고 있다. 올해 19기 봉사단은 정월대보름 도시락 배달을 시작으로 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 예정이다.