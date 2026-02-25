에이스침대가 최상위 플래그십 매트리스 ‘로얄에이스 100’(사진)을 처음 공개하며 하이엔드 수면시장 공략에 나섰다. 주요 백화점에서 사전 팝업 행사를 열고 프리미엄 리빙 수요 선점에 나선다는 전략이다.

에이스침대는 프리미엄 매트리스 라인업 ‘로얄에이스(Royal Ace)’의 신규 최상위 모델 ‘로얄에이스 100’을 정식 출시를 앞두고 사전 팝업 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 로얄에이스 100의 실물을 소비자에게 처음 공개하는 자리다. 플래그십 제품에 걸맞은 편안함과 기술력을 현장에서 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 행사는 오는 3월 12일까지 약 3주간 진행된다. 롯데백화점 본점 8층과 잠실점 10층 더웨이브 행사장, 현대백화점 판교점 8층 등 수도권 핵심 상권 3곳에서 운영된다. 팝업 종료 이후에는 신세계백화점 강남점 9층 매장에서 상설 전시를 이어갈 계획이다.

에이스침대는 프리미엄 리빙 수요가 집중된 거점에서 고객 접점을 확대해 브랜드 경쟁력을 강화하고, 하이엔드 매트리스 시장 내 선도적 지위를 공고히 한다는 방침이다.

로얄에이스 100은 ‘최고의 가치, 가장 완벽한 밸런스’를 지향하는 로얄에이스 시리즈의 최고 사양 모델이다. 하드와 소프트 사이의 균형 잡힌 탄력을 구현해 부드러운 안락함과 탄탄한 지지력을 동시에 제공하는 것이 특징이다. 현장에서는 전문 매니저 상담을 통해 개인 체형과 수면 습관에 맞춘 체험이 가능하다. 홍석희 기자