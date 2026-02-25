청년 41명에 누적 1억원 규모 장학금 지원

[헤럴드경제=김유진 기자] 교보증권은 여의도 본사 15층 대회의실에서 자립준비청년을 위한 '드림업 5기' 장학금 전달식을 개최했다고 25일 밝혔다.

이날 행사에는 이석기 교보증권 대표이사와 서성구 드림메이커스 이사장을 비롯해 선발 장학생 및 협력기관 관계자들이 참석했다.

‘드림업’은 자립준비청년의 안정적인 사회 정착을 지원하기 위한 교보증권의 미래세대 육성 프로그램으로 올해로 5회째다.

선발된 장학생에게는 각각 300만원의 장학금을 지급한다. 해당 지원금은 학업과 자격증 취득, 취업 준비 등 자기계발과 생활 안정을 위한 용도로 쓰인다.

교보증권은 관계기관 추천과 공개 모집을 통해 대상자를 선발해 왔으며, 현재까지 총 41명의 자립준비청년에게 약 1억 원 규모의 장학금을 지원했다.

이석기 대표이사는 “청년들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않기를 바란다”며 “앞으로도 자립준비청년이 사회의 주역으로 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

교보증권은 결식아동 식사지원, 취약계층 공부방 환경개선, 임직원 1:1 아동결연 등 미래세대를 위한 사회공헌활동을 꾸준히 전개 중이다.