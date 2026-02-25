24일 정기총회 개최, 상임의원 3명 선출 지방소멸 대응·기업애로 해결 등 주력

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원상공회의소는 24일 오후 리베라컨벤션에서 상공의원 87명이 참석한 가운데 ‘2026년도 정기의원총회’를 개최했다.

이날 총회에서 창원상의는 지난해 주요 사업 성과를 보고하고 2025년도 결산(안)을 의결했다. 이어 효성중공업 배용배 부사장, 신성델타테크 정협용 전무, 현대로템 조규출 상무를 신임 상임의원으로 선출하며 리더십을 보강했다.

▶지방소멸 대응·세제 개편 주도=창원상의는 지난해 지역 경쟁력 제고를 위한 전방위적 활동에 집중했다. 특히 경남·경북·전남·전북 4개 권역 상의가 연대한 ‘비수도권상공회의소협의회’ 출범을 주도하며 지역균형발전의 구심점 역할을 했다.

협의회는 법인세·근로소득세·상속세의 비수도권 차등 적용을 핵심 과제로 설정해 정책 근거를 마련했으며, 이를 바탕으로 이달 초 관련 법안의 국회 공동발의를 이끌어냈다. 상의는 올해 상반기 내 국회 본회의 통과를 목표로 입법 지원 활동을 지속할 계획이다.

▶현장 중심 애로 해결 성과=기업 밀착형 지원도 돋보였다. 기업애로지원단을 통해 총 90건의 과제를 발굴했으며, 이 중 LG전자 직장어린이집 이전 신축, 현대위아·오리엔탈마린텍 인근 불법 현수막 철거를 위한 조례 개정 등 30건의 고충을 해결했다.

인력난 해소를 위한 실질적 대책도 병행했다. 경남비자지원센터 운영을 통해 외국인 전문·기능인력 118명의 입국 실무를 지원했으며, 올해는 한국어 교육과 검증시험 의무화 등 정주형 전문인력 확보 체계를 본격화한다.

▶회원사 역량 강화 및 사회공헌=교육 및 포럼 분야에서는 맞춤형 실무교육과 경남경제포럼 등 총 167회의 행사를 열어 회원사 임직원 4514명의 역량 강화를 도왔다. 이외에도 10억5000만원 규모의 지역 상품권 공동 구매 캠페인을 전개하며 민생 경제 활성화에도 힘을 보탰다.

최재호 창원상공회의소 회장은 “지난해 고금리와 수출 규제 등 어려운 여건 속에서도 현장 중심의 사업으로 회원사 경쟁력을 뒷받침했다”며 “올해는 지방소멸 문제 해결을 위해 비수도권 세제 차등 적용 법제화 등 기업인이 체감할 수 있는 촘촘한 지원 체계를 구축하는 데 실행력을 집중하겠다”고 밝혔다.