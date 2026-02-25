용적률 800%·공공기여 3630억 대방·봉천동, 역세권 규제 완화

삼성동 옛 한국감정원 부지에 지하7층, 지상38층 규모의 국제업무·비즈니스·문화 기능이 복합된 국제교류복합지구(잠실 스포츠·MICE 복합개발 사업 등·조감도)의 중심 거점 건물이 들어설 예정이다. 동작구 대방동 405번지 일대 및 관악구 봉천동 857-1번지 일대는 역세권 개발 지원을 위해 용적률과 최고높이 등의 규제 완화를 적용받게 됐다.

25일 서울시는 전날 개최된 제3차 도시건축공동위원회에서 삼성동 171-2번지 옛 한국감정원 부지 특별계획구역 세부개발계획 결정(안)에 대해 조건부가결, 신대방지구 지구단위계획구역 및 계획 결정(변경)(안) 등 3개 안에 대해 수정가결했다고 밝혔다.

서울시는 강남구 삼성동 171-2 일대에 있는 옛 한국감정원 부지를 국제업무·비즈니스·문화 기능이 집적된 거점 공간으로 조성하기 위해 도시관리계획을 수립했다.

해당 부지는 용적률 800%이하, 건폐율 60%이하 일반상업지역, 제3종일반주거지역으로 계획됐다. 사업개요 상 도입용도는 업무시설, 근린생활시설, 특화전시시설이며 공공기여는 41.25%(3630억원)로 계획됐다. 탄천변 건축물 중저층부에는 옥상정원이 들어설 예정이다

서울시는 이번 도시·건축공동위원회 심의 결과를 바탕으로 위원회에서 제시된 조건을 계획에 반영하고 사전협상에서 도출된 공공기여 사항이 실질적으로 이행될 수 있도록 후속 절차를 단계적으로 추진할 계획이다.

동작구 대방동 405번지 일대는 지하철 신대방삼거리역(7호선) 일대로 서측엔 보라매역(7호선·신림선), 동측엔 장승배기역(7호선·서부선(예정))이 있는 광역교통의 중간 요충지다.

지구단위계획 변경(안)에는 ▷지구단위계획 용적률 체계 개편(근린상업지역 300% → 600%, 준주거지역 250% → 400%) ▷최고높이 완화(근린상업지역 70m → 100m, 준주거지역 40m → 90m) ▷기계획되었으나 실현이 어려운 공공보행통로, 벽면한계선 삭제 ▷공동개발 지정·권장 축소 ▷최대개발규모 폐지 등의 내용이 반영됐다.

이번 지구단위계획 재정비는 2014년 이후 변화된 지역 여건에 대응하여 신대방 지구 중심 위상에 적합한 건축물의 개발 여건을 마련하고자 추진됐다.

관악구 봉천동 857-1번지 일대의 지구단위계획 변경(안)에는 ▷지구단위계획 용적률 체계 개편(일반상업지역 간선변 600%, 이면부 450% → 일괄 800% 등) ▷최고높이 완화(일반상업지역 간선도로변 60~80m → 150m 등) ▷공동개발 지정·권장 축소 ▷최대개발규모 폐지 ▷간선도로변 가로활성화를 위한 지정용도 도입 등의 내용이 반영됐다.

시는 관악구청 맞은편으로 서부선(예정) 개발계획에 발맞춰 지구단위계획구역에 추가 편입하고 대규모 개발이 가능하도록 특별계획가능구역을 신설했다. 기결정된 특별계획구역은 역세권 활성화사업 등의 원활한 추진을 위해 계획 지침상 용도지역 상향과 최고높이 완화가 가능하도록 개선했다.

이날 시는 KBS스포츠월드부지 지구단위계획 및 특별계획구역 세부개발계획 결정(안)에 대해서도 수정가결했다.

이번 지구단위계획 및 특별계획구역 세부개발계획은 대규모 유휴부지의 개발로 지역활성화 기대, 민간 체육시설을 공공체육시설로 전환, 최신화된 문화복합공간 제공, 보행 환경 개선 등을 주요 내용으로 한다. 서울시는 향후 주민(재)열람공고를 거쳐 KBS스포츠월드부지 지구단위계획 및 특별계획구역 세부개발계획을 최종 결정·고시할 예정이다. 김희량 기자