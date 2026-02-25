전년도 대비 1.3% 증가...정부에 국제공항 승격 건의

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전국 국내선 항공 교통량이 감소한 가운데서도 여수공항은 증가세를 유지한 것으로 나타났다.

국토교통부가 최근 발표한 ‘2025년 항공 교통량 집계’에 따르면 전국 항공 교통량이 사상 처음 100만 대를 돌파하며 전년 대비 6.8% 증가했다.

노선별로는 국제선이 전체 상승세를 이끌었으나 국내선은 1.6% 감소해 대조적인 흐름을 보였다.

이러한 여건 속에서도 여수공항은 지난해 총 1만 4302대, 일일 평균 39대를 기록하며 전년 대비 1.3% 증가했다.

국내선 중심의 공항임에도 전국적인 감소 추세와 달리 성장세를 이어가며 지역 거점공항으로서의 안정적인 운영 기반과 성장 가능성을 확인했다.

여수공항은 현재 대한항공, 아시아나항공, 진에어가 취항해 김포·제주 2개 국내선 노선을 운항 중이다.

이에 여수시는 글로벌 항공 수요의 중장기 성장 흐름에 대응하고자 현행 2100m 활주로를 3200m로 확충하고 국제공항으로의 승격을 추진하고 있다.

이를 위해 국토교통부, 전라남도 등에 지속 건의하고 있으며 관계 기관과 긴밀히 협력해 나간다는 방침이다.

시 관계자는 “코로나19 이후 국내의 국제선 교통량이 빠르게 회복·확대되고 있음에도 여수공항은 정책적·시설적 한계로 인해 국제선을 취항이 불가능해 수요 증가 효과를 전혀 누리지 못하고 있는 상황”이라고 전했다.

앞서 국토교통부는 여수공항의 항공 안전 확보를 위해 지난해 콘크리트 둔덕 철거 및 방위각 시설을 개선 완료했으며 올해는 조류 탐지레이더 설치와 종단 안전 구역 확장 사업을 추진할 계획이다.