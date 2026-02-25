- NST, 제1회 출연연 과학기술유공자 기념 심포지엄 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 출연연 과학기술자들의 헌신과 성과를 기리고, 과학기술 유공자 예우 문화를 확산하기 위한 ‘제1회 정부출연연구기관 과학기술유공자 기념 심포지엄’을 24일 과학기술연합대학원대학교(UST) 대강당에서 개최했다.

이번 심포지엄은 NST가 추진 중인 정책연구과제의 일환으로 개최된 행사로, 출연연 과학기술유공자의 대표 업적을 발굴ㆍ조명하고 과학기술인이 존중받는 사회적 분위기 확산을 위한 기념사업 추진 기반을 마련하기 위해 기획됐다.

행사는 ▷출연연 과학기술유공자 선양 및 예우 강화를 위한 기념사업 추진방안 소개 ▷대한민국 과학기술 발전을 이끈 출연연 과학기술유공자 3인의 업적을 조명하는 기념 강연 등으로 구성됐다.

기념 강연에서는 ▷원자력 기술 자립을 이끈 한필순 박사 ▷국내 최초 인공위성 ‘우리별’ 개발을 주도한 최순달 박사 ▷국가표준체계 기반을 마련한 김재관 박사의 업적을 집중적으로 소개했다.

김영식 NST 이사장은 “출연연 과학기술인의 헌신은 대한민국 과학기술발전의 토대가 됐다”며 “이번 심포지엄이 과학기술 유공자 예우와 존중 문화 확산의 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

한편 NST는 이번 심포지엄을 계기로 출연연 과학기술 유공자의 업적을 체계적으로 발굴ㆍ보존하고 선양하기 위한 기념사업을 본격적으로 기획ㆍ추진해나갈 계획이다.