AI 시대 글로벌 통신 인프라 시장·전략 소개 AI 확산→디지털 수요 증가로 ‘네트워크’ 부상

[헤럴드경제=차민주 기자] “에릭슨은 인공지능(AI) 기반 설루션을 제공해, 새 비즈니스 모델 창출을 지원하겠습니다.”

시벨 톰바즈 에릭슨코리아 최고경영자(CEO)는 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 MWC26 사전 기자 간담회에 참석해 이 같이 밝혔다. 그러면서 “에릭슨은 세계 최초로 자율 네트워크 레벨4를 구현한 기술력과 라디오·코어·비즈니스 레이어 전반에 걸친 AI 설루션을 갖추고 있다”며 “AI부터 5G, 6G까지 상호 보완하며 진화할 수 있도록 지원할 것”이라고 했다.

에릭슨은 이날 행사에서 AI 시대 글로벌 통신 인프라의 성장 방향과 사업자 대응 전략을 공유했다. 아울러 MWC26 현장에서 선보일 기술을 소개했다.

에릭슨은 AI가 빠르게 확산함에 따라, 네트워크가 차세대 디지털 서비스 수요를 뒷받침하는 핵심 기반으로 부상하고 있다고 강조했다. 이에 따라 ▷5G와 차세대 네트워크로 AI를 가속하다: 차세대 네트워크 시대를 위한 에릭슨의 전략 ▷AI 시대에 대비한 에릭슨의 차세대 기지국과 5G 어드밴스드 혁신 기술 ▷자율 네트워크를 위한 에릭슨의 AI 기반 무선 접속망 애플리캐이션(rApp)·설루션 등을 중심으로 현재 시장 흐름을 설명했다.

이어 에릭슨은 AI 시대를 이끌 핵심 기술로 ▷5G 어드밴스드 ▷인공지능 기반 무선 접속망(AI-RAN) ▷클라우드 네이티브 아키텍처 ▷네트워크 응용프로그램 인터페이스(API) ▷자동화 기술을 꼽았다.

아울러 에릭슨은 AI 기반 애플리케이션과 엔터프라이즈 서비스가 확대하면서, 네트워크 성능·지연 시간·보안·신뢰성 확보가 사업 경쟁력을 좌우하는 요소로 자리 잡았다고 설명했다.

현장에 참석한 이지현 에릭슨 코리아 네트워크 총괄 및 최고기술책임자(CTO)는 “에릭슨은 서로 다른 AI 서비스가 요구하는 주문형 품질 보장(QoD)을 만족하는 네트워크 슬라이싱과 다양한 툴킷을 제공하고 있다”며 “지능형 스케줄링과 저지연 모빌리티 등의 고도화된 소프트웨어를 공개해 지속해서 기술을 혁신할 것”이라 말했다.

홍석원 에릭슨 코리아 CSS 총괄 및 CTO는 “자율 네트워크는 갈수록 복잡해지는 통신 네트워크와 서비스 출시를 위한 필수 요소로, 규격 기반의 인터페이스를 통한 개방성이 핵심”이라며 “에릭슨은 EIAP 등 개방된 생태계 시스템을 활용한 개발자, 사업자, 기타 소프트웨어 벤더의 rApp 개발을 지원해 자율 네트워크 확대에 기여하고 있다”고 했다.