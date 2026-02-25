ADF 지속가능 혁신상 수상…대회 통산 여섯 번째 기록 단일 재질·에어리스 기술 적용…실용성과 친환경성 동시 구현

[헤럴드경제=홍석희 기자] 연우가 2026년 ‘파리 패키징 위크(Paris Packaging Week)’에서 ADF(에어로졸·디스펜싱) 부문 지속가능 혁신상(Sustainable Innovation)을 수상했다고 25일 밝혔다.

연우는 이번 수상으로 해당 대회에서 통산 여섯 차례 수상 기록을 세우며 국내 패키징 업계 최다 수상 기록을 이어갔다. ADF 부문은 펌프와 밸브, 스프레이 등 내용물을 분사하거나 눌러 사용하는 패키징을 대상으로 기술력과 지속가능성을 평가하는 분야다.

파리 패키징 위크는 매년 프랑스 파리에서 열리는 유럽 최대 규모의 패키징 전시회다. 화장품을 비롯해 향수, 주류, 음료 등 다양한 제품군을 대상으로 기술 혁신성과 디자인, 친환경성을 종합 평가해 수상작을 선정한다.

수상작은 ‘이지 로테이트 에어리스(EZ Rotate Airless)’다. 화장품 내용물을 담는 내부 용기와 외부 용기로 구성된 이중 구조 패키징으로, 리필 과정을 직관적으로 단순화한 것이 특징이다. 상단 헤드를 돌리면 내부 용기가 분리되는 방식으로 설계돼 기존처럼 내·외부 용기와 헤드를 각각 분리해 교체해야 하는 번거로움을 줄였다.

또한 외관부터 내부 스프링까지 단일 재질 플라스틱을 적용해 재활용성을 높였다. 복합 소재 사용을 최소화해 지속가능성을 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

제품에는 연우가 국내 최초로 개발한 ‘에어리스(Airless) 펌프’ 기술이 적용됐다. 공기를 차단해 내용물의 산화를 방지하고, 마지막 한 방울까지 사용할 수 있도록 설계된 기술이다. 사용 편의성과 경제성, 친환경성을 동시에 확보한 것이 강점이다.

에어리스 펌프는 연우의 대표 제품군으로 자리 잡았으며, 글로벌 시장에서 화장품용 디스펜서뿐 아니라 의약품, 생활용품 등 다양한 분야로 적용 범위를 넓히고 있다.

연우 관계자는 “대표 기술인 에어리스가 적용된 패키징으로 대회에서 여섯 차례 수상을 기록하며 글로벌 경쟁력을 입증했다”며 “앞으로도 사용자 편의성과 지속가능성을 동시에 강화하는 패키징을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.