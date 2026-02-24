코스피 장중 상승 전환…1%대 강세 기관 9000억원 순매수 SK하이닉스 100만원 터치…황제주 등극 ‘20만전자’ 눈앞

[헤럴드경제=문이림 기자] 24일 코스피가 장중 상승폭을 키워 5900선을 회복했다. 기관이 홀로 9000억원 가까이 순매수하며 지수를 끌어올린 영향이다.

이날 오전 11시 2분 현재 코스피는 전장 대비 74.38포인트(1.26%) 오른 5919.67이다.

지수는 전장 대비 7.39포인트(0.13%) 상승한 5853.48에 개장해 하락폭을 키웠으나 장중 상승 전환에 성공했다.

유가증권시장에서 기관은 9416억원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 외국인과 개인은 각각 1582억원, 7936억원 순매도 중이다.

이날 반도체주는 ‘신고가 랠리’를 펼치며 지수 상승을 견인하고 있다.

SK하이닉스는 전장 대비 5.05% 오른 99만9000원에 거래되고 있다. 주가는 한 때 100만원을 터치하며 사상 첫 ‘100만닉스’를 달성했다.

삼성전자도 전장 대비 2.28% 오른 19만7400원에 거래되고 있다. 장중 19만7600원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신하기도 했다.

시가총액 상위 종목 가운데 LG에너지솔루션(4.17%), SK스퀘어(7.41%) 등도 급등하고 있다. 반면 두산에너빌리티(-1.37%), 현대치(-0.57%), 한화에어로스페이스(-0.81%)는 하락 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 10.52포인트(0.91%)오픈 1162.51을 나타내고 있다.

지수는 전장 대비 7.77포인트(0.67%) 오른 1159.76으로 출발해 오름폭을 키우고 있다.

코스닥시장에서 개인은 홀로 964억원 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 471억원, 269억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데 에코프로(2.13%), 레인보우로보틱스(2.01%), 알테오젠(0.62%) 등이 오름세다. 코오롱티슈진(-1.76%), 케어젠(-5.43%) 등은 내림세다.