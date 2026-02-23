[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도농수산진흥원은 23일부터 다음달 4일까지 ‘2026년 경기도민텃밭’ 참여자를 모집한다.

분양 규모는 개인 295구좌(약 16.5㎡)와 단체 21구좌(약 33.1㎡)이며, 개인 구좌는 용인시민 177구좌와 경기도민(용인 제외) 118구좌로 구분해 모집한다. 텃밭은 ‘용인시 기흥구 영덕동 1099’에 위치하며, 분양비는 무료다.

개인 분양은 신청일 기준 주민등록상 주소지가 용인시 또는 경기도인 경우 신청 가능하며, 단체 분양은 경기도 내 소재 단체만 신청할 수 있다. 개인 분양은 만 70세 이상, 다자녀 가정, 사회취약계층 등에 우선 분양한다.

참여를 희망하는 도민은 2월 23일부터 3월 4일까지 경기공유서비스에서 온라인으로 신청 가능하며, 온라인 신청이 어려운 우선 분양 대상자에 한해 2월 25일부터 26일까지 전화 접수가 가능하다.

당첨자 발표는 다음달 10일 오후 3시 이후 경기공유서비스에 공개된다.당첨자는 4월부터 11월까지 텃밭을 이용할 수 있다.