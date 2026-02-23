고영하 회장 “광주 창업하기 좋은도시” 특강

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주전남미래비전은 오는 26일 엠에스엘 1층 프리마아트홀에서 2026년 정기총회와 특별강연에 나선다.

특별강연은 고영하 고벤처포럼 회장의 ‘광주 창업하기 좋은도시 만들기’로 진행된다. 광주전남행정통합이 국회통과를 앞둔 가운데 인공지능, 신재생에너지, 반도체, 자동차 모빌리티 등 지역미래먹거리 발굴에 대한 다양한 아이디어가 제시될 전망이다.

이번 특강은 광주시민 누구라도 참여가 가능하다.

정기총회에서는 2025 사업 및 재정보고, 신규임원 및 감사, 운영위원 선출, 2026년 사업계획, 예산안 심의로 진행된다.

리셉션도 준비됐다. 내빈소개와 만찬으로 산학연관 네트워크와 최신 동향을 교류할 수 있다.

광주전남미래비전 관계자는 “연초부터 광주전남에는 거대한 변화의 흐름이 일고 있다. 갈등과 대립, 소멸과 침체를 넘어 상생과 혁신의 미래로 나아가야 할 중요한 시기” 라면서 “광주전남미래비전은 이같은 시대적 과제에 응답해 다양한 지역사회 발전 전략과 아젠더를 발굴해 나갈 것”이라고 밝혔다.