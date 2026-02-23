내륙 중심 ‘어는 비’ 조심 경북·경남서부내륙 ‘시간당 1∼3㎝’ 눈 아침 -6∼5도·낮 3∼10도 남부지방·제주엔 강풍도

[헤럴드경제=정경수 기자] 화요일인 24일 새벽 제주를 시작으로 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다. 기온이 낮은 내륙을 중심으로는 ‘어는 비’가 내려 도로 결빙 우려가 커질 전망이다.

23일 기상청에 따르면 수도권·강원내륙·충청·전북은 24일 밤까지, 전남은 25일 새벽까지 눈비가 이어진다. 강원영동과 영남(동해안)은 25일 오전, 경상 동해안은 25일 오후까지 강수가 계속되겠으며 제주는 당분간 비가 이어질 것으로 보인다.

25일까지 예상 강수량은 ▷제주 20~80㎜ ▷부산·울산·경남 10~40㎜ ▷광주·전남·대구·경북남부 5~30㎜ ▷전북 5~20㎜ ▷충청·경북중북부 5~10㎜ 등이다. 서울·인천·경기북부는 1㎜ 미만에 그치겠다.

적설은 경북남서내륙과 경남서부내륙에 3~8㎝가 예보됐다. 강원남부산지·충북·전북동부·대구·경북 일대에는 1~5㎝, 강원 일부 산지와 전남 지리산 부근에는 1~3㎝가 쌓일 전망이다. 특히 경북과 경남서부내륙에는 24일 오전부터 저녁 사이 습기를 머금은 무거운 눈이 시간당 1~3㎝씩 내릴 수 있어 대설특보가 발표될 가능성도 있다.

내륙 지역에는 기온이 영하로 떨어진 상태에서 비가 내리는 ‘어는 비’ 현상이 나타날 수 있다. 액체 상태로 떨어진 비가 지면에 닿으며 곧바로 얼어붙어 도로에 살얼음을 만들 수 있어 출근길 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

기온은 평년과 비슷하거나 다소 낮겠다. 24일 아침 최저기온은 -6~5도, 낮 최고기온은 3~10도로 예상된다. 주요 도시별로는 ▷서울 -1~5도 ▷인천 -1~4도 ▷대전 0~5도 ▷광주 1~8도 ▷대구 1~6도 ▷울산 2~8도 ▷부산 5~10도 수준이다.

바람도 강하게 불겠다. 남부지방에는 순간풍속 시속 55㎞(산지 70㎞) 안팎의 강풍이 예보됐고, 제주는 24일 오전부터 순간풍속이 시속 70㎞(산지 90㎞)를 웃돌 전망이다.

해상 역시 풍랑이 예상된다. 서해남부남쪽먼바다·남해서부먼바다·제주해상은 24일 오전부터, 남해동부·동해남부해상은 같은 날 오후부터 초속 8~16ｍ의 강풍과 함께 1~4ｍ의 높은 물결이 일겠다. 저기압이 통과하는 제주남쪽해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.