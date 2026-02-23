[헤럴드경제=김주리 기자] 지난 주말 동안 전국을 뒤덮었던 황사가 물러가고, 영하 30도의 차가운 공기가 한반도를 향하고 있다. 화요일 전국에는 눈 또는 비 소식이 예보됐다.

23일 기상청은 한반도 상공 5㎞ 지점에서 영하 30도 이하 차가운 공기가 강하게 남하해 강풍과 풍랑, 한파 등 위험기상이 예측된다고 밝혔다.

24일 오전에는 한반도 남쪽에 저기압이 자리 잡으면서 제주와 전라서해안을 중심으로 비가 시작되겠다.

24일 오후부터는 저기압 영향이 전국으로 확대된다. 이 과정에서 북쪽에서 내려온 찬 공기와 충돌해 제주에 많은 비가 쏟아지고 전국에 눈을 뿌릴 전망이다. 25일 오전 저기압이 동해 바다로 빠져나가면서 동해안을 제외한 대부분 지역의 눈과 비는 그칠 것으로 예보됐다.

해당 기간 예상 강수량은 ▷수도권 1㎜ ▷충청권·강원동해안산지 5~10㎜ ▷전라권 5~30㎜ ▷경남권 5~40㎜ ▷제주권 20~80㎜ 등이다. 비 대신 눈이 내릴 경우 예상 적설량은 ▷수도권 1㎝ ▷강원권 1~7㎝ ▷충청권·전라권 1~5㎝ ▷경상권 1~8㎝ 수준이다.

기상청은 이번 비가 경남 함양 등에서 발생한 산불 진화에도 도움을 줄 수 있을 것으로 기대했다. 기상청 관계자는 “지난해 대구 산불 사례를 보면 큰불이 난 상황에서 1~2㎜ 적은 양의 비가 내리는 과정에서 산불이 꺼진 바 있다”며 “산불이 난 지역에 비가 더 내려준다면 산불 진화에 어느 정도 도움을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 당분간 기온은 평년(아침 최저 영하 7~3도, 낮 최고 6~11도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 24일 아침 최저 기온은 영하 6~5도, 낮 최고 기온은 3~9도로 예상된다. 25일 아침 최저 기온은 영하 5~8도, 낮 최고 기온은 9~17도다.